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Yenidoğan çetesi davasında yargılanan doktor, hemşire ve teknikerden oluşan 34 kişi 3 yıl meslekten men edildi.



3. DURUŞMA DEVAM EDİYOR



İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 25'i tutuklu, 46 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşmasına devam ediliyor. Davanın üçüncü duruşmasına suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Tutuklu yargılanan doktor İlker Gönen'in kaldığı cezaevinde yaşamına son vermesinin ardından sanık sayısı 46 olmuştu. Duruşma saat 10.40 sıralarında sanık yoklamasıyla başladı. SU VERME TARTIŞMASI

Yoklama sırasında tutuklu sanık avukatı, müvekkiline su vermek istedi. Duruma jandarma engel olmak isteyince, diğer sanık avukatları 'Su vermek suç değil' diyerek tepki gösterdi. Duruşma salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Savcısının 'Burada alışveriş yapmak yasak' sözleriyle sanık avukatları 'Jandarmalar işini yapmıyor, ilk defa mı duruşmaya giriyoruz, ilk defa mı jandarma görüyoruz' diyerek tepki gösterdi. Salonda bulunan polisler tarafları sakinleştirmek isterken, duruşma tarafların yoklamalarıyla devam etti.

Yenidoğan Çetesi 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. (DHA) 4 SANIK TUTUKLANDI

Mahkeme heyetinin ilk duruşmadaki kararı doğrultusunda, tutuksuz sanıklardan TRG Hospitalist Hastanesi doktorlarından Mehmet Gürül, aynı hastanenin İdari Müdürü Murat Mantuş, doktor Şeyhmus Çelik ve Esenler Güney Hastanesi'nin mesul müdürü doktor Ali Dirik tutuklanmıştı.Tutuklanması talep edilen ancak firari olan Birinci International Hastanesi'nin sahibi Ali Aksu, hemşire Serenay Şenkalaycı ve hemşire Ceren Hatice Kırım'ı yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor. 'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya katılan sanık Ecem Erol, "Tanıkları tanımadığım için ekleyeceğim birşey yok takdir mahkemenizindir" dedi. Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel tanık beyanlarına karşı, "Opara bebeğin kötüleştiğini ilk ben gördüm ben fark ettim. Tape kayıtlarında Şenay Çalıkoğlu'nun Hakan Doğukan Taşçı ile bebek dağılımlarımı yaptığını söylemiştir. Bir kusurum yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. 'İLAÇLAR NORMAL BAKANLIK ONAYI GİBİ HASTALARA VERİLİYORDU'

Güney Hastanesi Mesul Müdürü tutuklu sanık Doktor Ali Dirik ise " Tanık Oktay Torul benim mobbing yaptığımı ve bu yüzden işten ayrıldığını söylemiştir. Hastaneden ayrılmasının yoğun bakımla hiçbir alakası yoktur. E-imzası şifresini vermediği sürece kimse kullanamaz. Benden önce de yoğun bakımda çalışıyordu. Tanık Erhan Ayvaz yazılı işlere bakıyordu. Kaç yıllık doktorluk yapmış birine zorla bir sorumluluk veremeyiz. Opara bebekte beyin kanaması vardı. Ben hiçbir zaman yoğun bakıma girmedim. Yoğun bakıma giren tüm hastalara Erhan Ayvaz bakardı. Oktay Torul'u çağırdık ve geldi. Kaya bebek dışında 9 bebek vardı. 9 bebek tek tek yaklaşık 1 saat gezildi. Maaşlarını, tazminatlarını alamıyorlar işsizler, tanıklar yönlendiriliyor. Oktay Torul tek tek hastalara baktığını bana değil herkese sorun. Sorumluluğu almış imzası var. Kaç yıllık doktor, mobbing yapılmamış ben niye zorla imza attırayım" dedi.