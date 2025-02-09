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İBB'nin "viyadük düzenleme çalışması" İstanbulluları mağdur etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul'un başlattığı "viyadük düzenleme" çalışması vatandaşları mağdur etti. Otogar istasyonundaki çalışmalar nedeniyle pazar saat 06.00-00.00'da Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında planlanan seferler durduruldu. u hatlar arasındaki ücretsiz İETT otobüs seferleri de yetersiz kalınca yolcular bu duruma tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 16:41 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 17:03
İBB’nin viyadük düzenleme çalışması İstanbulluları mağdur etti

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    Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Kirazlı Metro Hattı'nın Otogar istasyonunda başlatılan "viyadük düzenleme" çalışması kapsamında seferlerin yapılamaması nedeniyle mağdur olan yolcular duruma tepki gösterdi.

    "Viyadük düzenleme çalışması" metro hattındaki yolcuları mağdur etti

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'nın otogar istasyonunda hafta sonları viyadük çalışması başlattı.

    Çalışmalar nedeniyle 8 Şubat Cumartesi saat 22.30-00.00 ile 9 Şubat Pazar saat 06.00-00.00 arasında hatta yer alan Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferler durduruldu.

    VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

    Yapılan düzenlemeden bilgisi olmayan bazı yolcular metro istasyonlarında mağduriyet yaşadı.

    Bu saatlerde Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında düzenlenen ücretsiz İETT otobüs seferleri de yetersiz kaldı.

    Seferlerin durumunu bilmeyen yolcuların otobüse yönlendirilmesi sırasında metrolarda yoğunluk oluştu.

    Esenler'de, metrodan inen yolcular, görevlilerin megafonla yaptığı duyurularla ücretsiz seferlere yönlendirildi. Metrodaki bazı yolcular, bebek arabası ve çantalarıyla merdivenlerden çıkmak zorunda kaldı.

    "BU ÇALIŞMA GECEDEN SABAHA KADAR YAPILABİLİR"

    Otogara gitmek isteyen Bekir Karataş, yaklaşık 1 ay önce de aynı durumun yaşandığını söyledi.

    Karataş, "Bu çalışma geceden sabaha kadar yapılabilir. Çalışmalar yapılacak, buna karşı değiliz ama pazar günü de hafta içi mesai saatlerinde de olmaz." dedi.

    BİLSEM METROYU KULLANMAZDIM

    Metroda hiçbir bilgi yazmadığını aktaran Karataş, "Kirazlı'da bindim, Esenler'de indim. Bilsem metroyu kullanmaz araçla gelirdim." diye konuştu.

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