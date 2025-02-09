İBB'nin "viyadük düzenleme çalışması" İstanbulluları mağdur etti

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Kirazlı Metro Hattı'nın Otogar istasyonunda başlatılan "viyadük düzenleme" çalışması kapsamında seferlerin yapılamaması nedeniyle mağdur olan yolcular duruma tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'nın otogar istasyonunda hafta sonları viyadük çalışması başlattı.
Çalışmalar nedeniyle 8 Şubat Cumartesi saat 22.30-00.00 ile 9 Şubat Pazar saat 06.00-00.00 arasında hatta yer alan Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferler durduruldu.