İBB'nin "viyadük düzenleme çalışması" İstanbulluları mağdur etti

Çalışmalar nedeniyle 8 Şubat Cumartesi saat 22.30-00.00 ile 9 Şubat Pazar saat 06.00-00.00 arasında hatta yer alan Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferler durduruldu.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Kirazlı Metro Hattı'nın Otogar istasyonunda başlatılan "viyadük düzenleme" çalışması kapsamında seferlerin yapılamaması nedeniyle mağdur olan yolcular duruma tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU



Yapılan düzenlemeden bilgisi olmayan bazı yolcular metro istasyonlarında mağduriyet yaşadı.

Bu saatlerde Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında düzenlenen ücretsiz İETT otobüs seferleri de yetersiz kaldı.

Seferlerin durumunu bilmeyen yolcuların otobüse yönlendirilmesi sırasında metrolarda yoğunluk oluştu.