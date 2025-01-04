İstanbul'da son zamanlarda metrobüs kazası haberleri arttı. AA)

Ancak CHP'li İBB Belediyesi'nin alengirli ihale işleri ortaya çıktıkça ulaşımdaki sorunların çok da beklenmeyen bir sonuç olmadığı net bir şekilde görüldü.

Özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın kafa kola aldığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu milyarca liralık ihaleleri kabarık rakamlarla mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye adrese teslim ettirmesi belediyenin içler acısı durumunu ortaya koyuyordu.