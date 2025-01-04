Megakent İstanbul'da vatandaşın tahammül sınırlarını aşan garip otobüs arızaları, seyir halindeyken aniden alev alan motorlar, araçların periyodik bakımları konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.
Megakent İstanbul'da vatandaşın tahammül sınırlarını aşan garip otobüs arızaları, seyir halindeyken aniden alev alan motorlar, araçların periyodik bakımları konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.
Ancak CHP'li İBB Belediyesi'nin alengirli ihale işleri ortaya çıktıkça ulaşımdaki sorunların çok da beklenmeyen bir sonuç olmadığı net bir şekilde görüldü.
Özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın kafa kola aldığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu milyarca liralık ihaleleri kabarık rakamlarla mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye adrese teslim ettirmesi belediyenin içler acısı durumunu ortaya koyuyordu.
OTO TAMİRCİLİĞİNDEN MİLYARDERLİĞE
Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; o şirketin sahibinin kısa süre önce İkitelli Organize Sanayi'de sıradan bir oto tamircisi olan ve 5 yılda İBB'den aldığı ihalelerle milyarderliğe ulaşan Remzi Baka olduğunu öğrendi.
Siirt'ten ailesiyle İstanbul'a göç ettikten sonra Topkapı'daki otobüs servisinde çırak olarak mesleğe adım atan Remzi Baka, sonraki yıllarda Esenler Sanayi Sitesi'ndeki servisinde sigortalı olarak çalışmaya başladı.
Baka, ustası ölünce yerini alarak burada ustabaşı oldu. İkitelli Dolapdere Sanayi Sitesi'nde 2011-2012 yıllarında kendi işyerini açan Remzi Baka, 2013'te ise şimdilerde hizmet verdiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasıyla İkitelli OSB'ye geçti. 13 yıl öncesine kadar mekanik ve şanzıman ustası olan ve 'tamirci Remzi' olarak tanınan Remzi Baka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden son 5 yılda aldığı ihalelerle ihya oldu.
19 MİLYARI AŞKIN PARA KAZANDI
Tamirci Remzi, CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketiyle 2019-2024 arasında İBB'den aldığı 35 ihalede KDV dahil 19 milyar 724 milyon lira kazandı. Otobüsleri tamir ettirmek için yalnızca 2024'te 12.7 milyar lira harcandı.
KARABAT'IN GİZLİ KASASI MI?
Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, 14 Kasım 2014'te İstanbul Ticaret Odası'na kaydoldu. Şirket 25 milyon lira sermayeyle kuruldu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Remzi Baka, genel müdürü ise ağabeyi Şaban Baka görünüyor. İkitelli Organize Sanayi Sitesi'nde 7/24 hizmet veren otobüs servisinin açılışıyla ilgili 4 sene önce çıkan bir haberde ağabey Şaban Baka ile ilgili otobüs servis teknisyeni olarak sektöre adım attığı, çekirdekten yetişmesiyle bilindiği ifadeleri yer alıyor. Akıllara iki kardeşin Özgür Karabat'ın gizli kasası olup olmadığı sorusu geliyor.