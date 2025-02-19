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O semtlerde sular yok! İSKİ tek tek açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Şubat 2025 tarihli (bugün) su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında duyuru paylaştı. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında planlı bakım, onarım çalışmaları ya da arızalar nedeniyle belirli bölgelerde su kesintileri yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi bildirimi yapılan ilçeler hangileri? İşte 19 Şubat Çarşamba günü İSKİ'nin İstanbul su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 11:35 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 11:46
O semtlerde sular yok! İSKİ tek tek açıkladı

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    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Şubat 2025 tarihli (bugün) su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında duyuru paylaştı. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında planlı bakım, onarım çalışmaları ya da arızalar nedeniyle belirli bölgelerde su kesintileri yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi bildirimi yapılan ilçeler hangileri? İşte 19 Şubat Çarşamba günü İSKİ'nin İstanbul su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BUGÜN HANGİ İLÇELERDE SULAR YOK?

    İSKİ 19 Şubat Çarşamba günü (bugün) belirli semtlerde su kesintisi bildirimi yaptı. Listedeki ilçeler şöyle;

    Beşiktaş su kesintisi

    Mahalleler: Dikilitaş Mahallesi, Yeni Gelin Zerde Sokak, Gayrettepe Mahallesi
    Başlangıç: 09:33
    Bitiş: 11:00

    Fatih su kesintisi

    Mahalle: Akşemsettin Mahallesi, Korkutata Sokak No:31
    Başlangıç: 09:39
    Bitiş: 12:00

    Zeytinburnu su kesintisi

    Mahalle: Kazlıçeşme Mahallesi, Zakirbaş Sokak
    Başlangıç: 10:17
    Bitiş: 17:00

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Eyüpsultan su kesintisi

    Mahalle: Topçular Mahallesi, Tikveşli Sokak No:11
    Başlangıç: 10:24
    Bitiş: 12:30

    Büyükçekmece su kesintisi

    Mahalle: Atatürk Mahallesi, Marmara Caddesi
    Başlangıç: 10:24
    Bitiş: 13:30

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ataşehir su kesintisi

    Mahalle: Kayışdağı Mahallesi, Recai Sokak
    Başlangıç: 10:32
    Bitiş: 14:30

    Arnavutköy su kesintisi

    Mahalle: Gazel Sokak, Ta Nenehatun Mahallesi
    Başlangıç: 10:36
    Bitiş: 13:00

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ARIZA ÖĞRENME VE BİLDİRME HATTI

    Su kesintileriyle ilgili anlık bilgi almak veya su kesintisi bildiriminde bulunmak için İSKİ'nin çağrı merkezi olan Alo 185 numaralı hattı arayabilirsiniz.

    (İSKİ)(İSKİ)

    İSKİ SORGULAMA EKRANI

    İstanbul'da yaşanabilecek su kesintileri hakkında güncel bilgi almak için İSKİ resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Siteye giriş yaptığınızda karşınıza yukarıda yer alan ekran çıkacaktır. Bu noktada ilçe ve mahalle seçimi yaparak su kesintileri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

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