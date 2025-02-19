O semtlerde sular yok! İSKİ tek tek açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19 Şubat 2025 tarihli (bugün) su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında duyuru paylaştı. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında planlı bakım, onarım çalışmaları ya da arızalar nedeniyle belirli bölgelerde su kesintileri yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi bildirimi yapılan ilçeler hangileri? İşte 19 Şubat Çarşamba günü İSKİ'nin İstanbul su kesintisi duyuruları ve arıza sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
BUGÜN HANGİ İLÇELERDE SULAR YOK?
İSKİ 19 Şubat Çarşamba günü (bugün) belirli semtlerde su kesintisi bildirimi yaptı. Listedeki ilçeler şöyle;
Beşiktaş su kesintisi
Mahalleler: Dikilitaş Mahallesi, Yeni Gelin Zerde Sokak, Gayrettepe Mahallesi
Başlangıç: 09:33
Bitiş: 11:00
Fatih su kesintisi
Mahalle: Akşemsettin Mahallesi, Korkutata Sokak No:31
Başlangıç: 09:39
Bitiş: 12:00
Zeytinburnu su kesintisi
Mahalle: Kazlıçeşme Mahallesi, Zakirbaş Sokak
Başlangıç: 10:17
Bitiş: 17:00
(Takvim Foto Arşiv)
Eyüpsultan su kesintisi
Mahalle: Topçular Mahallesi, Tikveşli Sokak No:11
Başlangıç: 10:24
Bitiş: 12:30
Büyükçekmece su kesintisi
Mahalle: Atatürk Mahallesi, Marmara Caddesi
Başlangıç: 10:24
Bitiş: 13:30