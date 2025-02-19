Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 08:54

Ankara'da planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre, Başkent'in üç ilçesinde belirli saatler boyunca su kesintisi uygulanacak. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar 19 Şubat tarihli güncel kesinti programını araştırıyor. İşte ASKİ'nin su kesintisiyle ilgili son açıklamaları…