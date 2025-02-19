ASKİ su kesintisi 19 Şubat: Sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi olan ilçeler
Ankara'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. ASKİ bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. 19 Şubat itibarıyla birçok bölgede belirli saatler boyunca su kesintisi yaşanacak. Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte güncel su kesintisi programı…
Ankara'da planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre, Başkent'in üç ilçesinde belirli saatler boyunca su kesintisi uygulanacak. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar 19 Şubat tarihli güncel kesinti programını araştırıyor. İşte ASKİ'nin su kesintisiyle ilgili son açıklamaları…
19 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
MAMAK
Arıza Tarihi: 19.02.2025 09:15:00
Tamir Tarihi: 19.02.2025 17:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ.Şahapgürler mahallesi Şehit Fahrettin Poyraz caddesi içinde ani olarak oluşan Q 150 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 19.02.2025 tarihinde 09.15 ile 19.02.2025 Çarşamba günü 17.00 saatleri arasında su kesintisi Yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Şahap gürler mahallesi
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Arıza Tarihi: 18.02.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 28.02.2025 10:00:00
Detay: Şereflikoçhisar ve Evren ilçeleri Kırsal Mahalleleri besleyen Grup köyler İsale Hattında oluşan arızaların giderilmesi ve bakımların yapılması için 18.02.2024-23.02.2024 tarihleri arasında planlı Su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Şereflikoçhisar İlçesi (Büyükdamlacık, Şanlıkışla Mahalleleri) Evren (Solakuşağı,Yusufuşağı,Altıbaşak,İnebeyli Mahalleleri)
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 19.02.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 19.02.2025 21:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARAALİ MAHALLESİNİN ÜST KOTLARININ SU TEMİNİNİ SAĞLAYAN SU DEPOSUNDA YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: KARAALİ MAHALLESİNİN ÜST KOTLARI.