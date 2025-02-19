CHP'li ABB'ye 5 milyon 130 bin TL "çevre" cezası! Tuz Gölü'nü atık suyla kirlettiler

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) uhdesindeki belediyeler sistematik bir şekilde çevre kirliliğine yol açıyor.



Denize kanalizasyon dökerek Marmara'yı kirleten İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) geride bıraktığımız günlerde 1 milyon 337 bin TL'lik ceza uygulandı.



Benzeri bir skandal başkent Ankara'da görüldü.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'nin Tuz Gölü'ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj ettiği ve lisanssız katı atık depoladığı ortaya çıktı.







LİSANSSIZ DEPOLAMAYA "DUR" DENDİ



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin ihbar üzerine yaptıkları denetimde Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edildi.







Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde meydana gelen ihlalle ilgili ASKİ'ye 3 milyon 793 bin 452 TL idari ceza kesildi.