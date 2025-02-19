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CHP'li ABB'ye 5 milyon 130 bin TL "çevre" cezası! Tuz Gölü'nü atık suyla kirlettiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ'nin Tuz Gölü'nü kirlettiği tespit edildi. Göle ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj eden ve lisanssız katı atık depolayan CHP'li ABB'ye 5 milyon 130 bin 806 TL ceza uyguladı.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:49 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 10:57
CHP’li ABB’ye 5 milyon 130 bin TL çevre cezası! Tuz Gölü’nü atık suyla kirlettiler

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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) uhdesindeki belediyeler sistematik bir şekilde çevre kirliliğine yol açıyor.

    Denize kanalizasyon dökerek Marmara'yı kirleten İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) geride bıraktığımız günlerde 1 milyon 337 bin TL'lik ceza uygulandı.

    Benzeri bir skandal başkent Ankara'da görüldü.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)'nin Tuz Gölü'ne ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık su deşarj ettiği ve lisanssız katı atık depoladığı ortaya çıktı.




    LİSANSSIZ DEPOLAMAYA "DUR" DENDİ

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin ihbar üzerine yaptıkları denetimde Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edildi.



    Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde meydana gelen ihlalle ilgili ASKİ'ye 3 milyon 793 bin 452 TL idari ceza kesildi.



    TUZ GÖLÜ'NE ATIK SU DEŞARJI

    İhbar üzerine yapılan denetimde yine Şereflikoçhisar'da atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı belirlendi.




    Bölgede oluşan atık suların, arıtma tesisinin yanında bulunan 4 gözlü doğal arıtım lagünlerine kabulü yapılarak bekletildiği sadece basit arıtma yapıldığı tespit edildi. İleri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların usulsüz şekilde Tuz Gölü'ne deşarj edildiği belirlendi.

    Yine Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki ihlalle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı.

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