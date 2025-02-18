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"Şaibe" kavgası! CHP Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cü ilan etti... Ekremciler imza toplamaya başladı | İmamoğlu'nda "sadık vekiller" endişesi

Şaibeli kurultay, ihale yolsuzlukları ve parti içi kavgalarla ipliği pazara dökülen CHP "Ön seçimle" çıkış yolu arıyor. Şaibeli kurultayı "demokrasi şöleni" deyip aklamaya çalışan CHP'nin 81 il başkanı 2010 dönemini işaret edip Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ" imasında bulundu. Ekremci vekiller ise İmamoğlu'nun adaylığı için imza toplamaya başladı. Ancak Saraçhane bloğu ve Ekrem İmamoğlu'nu "Sadık vekiller" korkusu sardı. Bilindiği üzere adayı son tahlilde CHP TBMM Grubu ilan edecek. Bu vekil grubu içerisinde Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu söylenen 50-60 isim yer alıyor.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 15:43 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:10
Şaibe kavgası! CHP Kılıçdaroğlu’nu FETÖ’cü ilan etti... Ekremciler imza toplamaya başladı | İmamoğlu’nda sadık vekiller endişesi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Son günlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki "ön seçim" krizi ile boğuşan ve "şaibeli kurultay" iddiasıyla mahkemelik olan CHP iyice köşeye sıkıştı.

    Kurultaydaki kara para trafiğine ve el altından verilen dolarlara şahit olan delegelerin itirafta bulunması ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Bavul bavul dolarlar, tablet, telefonlar oy karşılığı verildi ve bazı delegelere iş imkanı sağlama sözü verildi" diyerek kurultayın iptali için dava açması üzerine CHP'nin 81 il başkanından ortak açıklama geldi.

    CHP'nin 81 il başkanı Kılıçdaroğlu'na ʺFETÖʺ imasında bulundu (Takvim.com.tr)CHP'nin 81 il başkanı Kılıçdaroğlu'na ʺFETÖʺ imasında bulundu (Takvim.com.tr)


    ŞAİBELİ KURULTAYI "DEMOKRASİ ŞÖLENİ" DEYİP AKLADILAR

    Şaibelerle anılan kurultaya "demokrasi şöleni" deyip aklamaya çalışan CHP il başkanları "Tüm kurultaylarımızda olduğu gibi 38. Olağan Kurultayımızda da Kurultay delegelerimizin özgür iradeleri herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tecelli etmiştir. Hiçbir karalama girişimi bu hakikati değiştiremez. Aksi, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine de kimliğine de hakaretten başka bir şey değildir. Kısa vadeli siyasi çıkarları için bu tarihsel mirasa saldırmak, onu karalamak, ancak saldıranı küçültür" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Lütfü Savaş'ı işaret etti.

    CHP İL BAŞKANLARINDAN KILIÇDAROĞLU'NA "FETÖ" İMASI

    CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tarafından okunan metinde CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ" iması yapılması dikkatlerde kaçmadı.

    Şöyle denildi;

    Bu saldırı tarzı, 2010'dan beri Türk siyasetine yön vermeye çalışan FETÖ'nün yöntemleriyle birebir aynıdır. Bu oyunu daha önce gördük. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu saldırıları sonuçsuz bırakacak güce, kuvvete ve siyasi iradeye sahibiz! Örgütümüz buna asla müsade etmez. 81 il başkanı buna asla müsade etmez. Hiçbir güç, CHP örgütünün iradesine ipotek koyamaz! Kurultay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst organıdır ve her partilinin şerefidir, onurudur.



    Bilindiği üzere CHP'nin son kurultayında şaibe olduğu iddialarını savunan ve "sükut ikrardan gelir" diyen Kılıçdaroğlu, 2010'da FETÖ'nün Deniz Baykal'a kurduğu kaset kumpası sonrası CHP koltuğuna oturmuştu.

    Ekremci vekiller İmamoğlu'nun adaylığı için imza toplamaya başladılar (Takvim.com.tr)Ekremci vekiller İmamoğlu'nun adaylığı için imza toplamaya başladılar (Takvim.com.tr)



    EKREMCİ VEKİLLER İMZA TOPLAMAYA BAŞLADI

    CHP'nin Kılıçdaroğlu'nu "FETÖ" imasında bulunacak kadar ileri gitmesi krizin ne denli büyük olduğunu gözler önüne sererken ön seçim süreci fiilen başladı.

    Ekrem İmamoğlu'na yakın bazı milletvekilleri İmamoğlu lehine imza vermeye başladı. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday adayı gösterdiği dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

    İmamoğlu'nu ʺSadık vekillerʺ korkusu sardı (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nu ʺSadık vekillerʺ korkusu sardı (Takvim.com.tr)


    İMAMOĞLU'NUN "SADIK VEKİLLER" KORKUSU SARDI

    Bir yandan da Saraçhane bloğunu "Sadık vekiller" korkusu sardı.

    Geride bıraktığımız gün İstanbul'da konuşan Ekrem İmamoğlu, "Usulü ve yönergesi gereği TBMM Grubu'ndaki milletvekillerimizin desteği süreci belirleyecektir. Meclis grubundaki vekillerin tespitleri yol haritamızı çizecektir. Etkin bir şekilde bu haftanın her anını her gününü takip edeceğim. İstişare içerisinde olacağım başta Genel Başkanımızla diğer TBMM Grubu'nda karar verici ve sürece katılma konusunda yetkisi olan milletvekillerimizin tamamıyla bi etkin süreç işleterek günün sonunda cumaya kadar bir karar oluşturacağız" dedi.

    Bu sözlerin altında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin tutumuna ilişkin endişe yattığı görülüyor.

    Bilindiği üzere cumhurbaşkanı adayını usuller gereği partinin TBMM grubu belirliyor. Bu grup içerisinde Kılıçdaroğlu'na yakın 50-60 vekil bulunuyor. Adayın ilan edildiği süreçte "sadık vekillerin" Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını desteklemeyeceği parti içinde büyük bir ihtliafın çıkacağı şimdiden kulislerde yankılanıyor.

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