Son günlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki "ön seçim" krizi ile boğuşan ve "şaibeli kurultay" iddiasıyla mahkemelik olan CHP iyice köşeye sıkıştı. Kurultaydaki kara para trafiğine ve el altından verilen dolarlara şahit olan delegelerin itirafta bulunması ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Bavul bavul dolarlar, tablet, telefonlar oy karşılığı verildi ve bazı delegelere iş imkanı sağlama sözü verildi" diyerek kurultayın iptali için dava açması üzerine CHP'nin 81 il başkanından ortak açıklama geldi.

CHP'nin 81 il başkanı Kılıçdaroğlu'na ʺFETÖʺ imasında bulundu (Takvim.com.tr)





ŞAİBELİ KURULTAYI "DEMOKRASİ ŞÖLENİ" DEYİP AKLADILAR



Şaibelerle anılan kurultaya "demokrasi şöleni" deyip aklamaya çalışan CHP il başkanları "Tüm kurultaylarımızda olduğu gibi 38. Olağan Kurultayımızda da Kurultay delegelerimizin özgür iradeleri herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tecelli etmiştir. Hiçbir karalama girişimi bu hakikati değiştiremez. Aksi, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine de kimliğine de hakaretten başka bir şey değildir. Kısa vadeli siyasi çıkarları için bu tarihsel mirasa saldırmak, onu karalamak, ancak saldıranı küçültür" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Lütfü Savaş'ı işaret etti.



CHP İL BAŞKANLARINDAN KILIÇDAROĞLU'NA "FETÖ" İMASI



CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tarafından okunan metinde CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ" iması yapılması dikkatlerde kaçmadı.



Şöyle denildi;

Bu saldırı tarzı, 2010'dan beri Türk siyasetine yön vermeye çalışan FETÖ'nün yöntemleriyle birebir aynıdır. Bu oyunu daha önce gördük. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu saldırıları sonuçsuz bırakacak güce, kuvvete ve siyasi iradeye sahibiz! Örgütümüz buna asla müsade etmez. 81 il başkanı buna asla müsade etmez. Hiçbir güç, CHP örgütünün iradesine ipotek koyamaz! Kurultay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst organıdır ve her partilinin şerefidir, onurudur.





Bilindiği üzere CHP'nin son kurultayında şaibe olduğu iddialarını savunan ve "sükut ikrardan gelir" diyen Kılıçdaroğlu, 2010'da FETÖ'nün Deniz Baykal'a kurduğu kaset kumpası sonrası CHP koltuğuna oturmuştu.