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CHP'nin şaibeli kurultayı için mahkemeden ara karar!

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen şaibeli kurultay iddialarına ilişkin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açtığı davada mahkeme ara kararını verdi. İhtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri incelendiğinde davacının, iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı belirtildi. Delillerin tam olarak toplanamadığı anlaşıldığından davacının ihtiyati tedbir talebinin reddine yönelik hüküm verildiği kaydedildi.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 23:38 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 23:38
CHP’nin şaibeli kurultayı için mahkemeden ara karar!

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    Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen genel kurul ile oluşturulan mevcut yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verdi.

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    ŞAİBELİ KURULTAYA DAVA

    Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

    Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını açıkladı.

    Davacı tarafça, davalı tüzel kişilik tarafından yapılan genel kurulun iptalinin talep edildiği, bu kapsamda ihtiyati tedbir yoluyla Genel Kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının istendiği dile getirilen kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri incelediğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı belirtildi.

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    Kararda, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

    "Uyuşmazlığın esasını çözecek mahiyette ihtiyati tedbir de uygulanamayacağı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389. ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre, ihtiyati tedbir talebinin yerinde olmadığı ve uyuşmazlığın çözümünün yargılamayı gerektirdiği bu aşamada delillerin tam olarak toplanamadığı anlaşıldığından davacının ihtiyati tedbir talebinin reddine yönelik hüküm verilmiştir."

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