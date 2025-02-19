Başkan Erdoğan’dan arabuluculuk çağrısı: Barış evi Türkiye olmalı!

ABD ve Rusya Riyad'da Barış Zirvesi yaparken, Ukrayna Lideri Zelenski Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, konuğu ile 3 saat görüştükten sonra tüm Dünyaya mesaj gönderdi: "Bu savaş artık bitmeli".



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük uluslararası diplomasinin arttığı bir dönemde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, üç saat süren görüşmenin ardından, dünyaya mesaj verdi:



"4. yılına girecek olan savaşta Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı anlayışı ile barış tesisi için yoğun çaba sarf ettik. Mart 2022'de doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Arabulucu olmaya gayret gösterdik, somut neticeler aldık. Trump'ın savaşın sonlandırılması için bir diplomatik girişimi, 3 yıldır yürüttüğümüz politika ile örtüşüyor. Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği bizim için çok önemli. Bundan sonraki süreçte Ukrayna'nın toprak bütünlüğü olmazsa olmazımızdır. Barışın kaybedeni olmaz"



Sayın Trump, müzakereler yoluyla girişim başlattı. Bu yaklaşım, Türkiye'nin politikasıyla da örtüşüyor. Ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Toprak bütünlüğü bizler için çok önemli. Bundan sonraki süreçte de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır.

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