CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin rüşvet çarkı deşifre oldu! Ver 175 bin doları al imarı... Belgeler sahte iddialar vahim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP
) son zamanlarda sıklıkla "şabie", kara para ve rüşvet skandallarıyla anılıyor.
38. Olağan Kurultayda delegelere parayla oy attırılması üzerine başlatılan incelemenin etkileri sürerken CHP'li Bakırköy Belediyesi
'nde rüşvet skandalı patlak verdi.
CHP Bakırköy eski İlçe Başkan Yardımcısı Aret Köroğlu
'nun, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu
'nun da adını kullanarak imarı olmayan bir binaya 'imar ruhsatı verme' sözüyle 175 bin dolar topladığı öğrenildi.
CHP'li Aret Köroğlu (Takvim.com.tr)
SABAH'ta yer alan habere göre; Aret Köroğlu
paraları topladıktan sonra kayıplara karışırken ne belediye başkanı ne de ilçe başkanı, konudan haberdar olmadığını öne sürdü.
İddialara göre CHP Bakırköy İlçe üyesi Yervant Hamparsumanoğlu, 30 yıllık tanıdığı olan Garbis Goganyan ile sohbetleri sırasında, Goganyan'ın ikamet ettiği Muhtar Halit Sokak No:1'deki apartmanın imarının olmadığını, binanın imar barışından yararlanamadığını ayrıca apartmanın yanında bulunan tarihi esere de yukarıdan 25 cm zarar verilmesi nedeniyle Anıtlar Kurulu'ndan binaya onay verilmediğini öğrendi. Bu durumu o dönem CHP Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı olan Aret Köroğlu'na anlattı. Aret Köroğlu ise kendisine 'Hallederiz, belediye bizde' diye yanıt verdi.
CHP'li Aret Köroğlu (Takvim.com.tr)
"PARAYI OFİSİNDE NAKİT OLARAK VERDİM"
Bir zaman sonra Köroğlu tarafından arandığını belirten Yervant Hamparsumanoğlu şu ifadeleri kullandı:
Aret Köroğlu bana durumu araştırdığını söyledi. Garo abiye söyle sıkıntı yapmasın. Anıtlar Kurulu'ndan işi çözeriz. Oradan işi halledince belediye ve tapu işi kalıyor. Onlar da zaten bizim elimizde. Anıtlar Kurulu'ndan dosyaya geçirmemiz için 25 bin dolar verilmesi gerekiyor dedi. Anıtlar Kurulu'na verilecek para ile alakalı ayrıntı vermedi.
100 bin dolar Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'na, 25 bin dolar İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan'a, 25 bin dolarını da Parti üyelerine dağıtılacağını söyledi. Bu görüşme Aret Köroğlu'nun İstanbul Caddesi Çavuşoğlu İş merkezi no 1/15 adresinde gerçekleşti. Ben bu durumu Garbis Goganyan'a ilettim. Garbis Goganyan da apartman sakinlerini durumu iletti. Apartman sakinleri para ödemeyi kabul etti.