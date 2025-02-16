CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin rüşvet çarkı deşifre oldu! Ver 175 bin doları al imarı... Belgeler sahte iddialar vahim

İmarı olmayan binaya 'imar ruhsatı verme' sözüyle 175 bin dolar toplandı (Takvim.com.tr)





"İLK ETAPTA 25 BİN DOLARI ELDEN TESLİM ETTİ"



İlk etapta 25 bin doları elden nakit olarak Köroğlu'na iş adresinde teslim ettim. Parayı teslim ettikten sonra bana üzerinde Kültür Ve Turizm Bakanlığı yazılı bir dosya resmi gönderdi. Aynı gün bu dosyayı apartmana götürerek Garbis Bey'in eşi İlayda Hanımdan imza aldı. İlayda Hanım da dosyanın bakanlıktan geldiğini düşünerek imzasını atmış, bu evrakın suretini ve eklerine hiç kimseye vermedi.



Daha sonra bunun sahte evrak olduğunu öğrendik. Bu süreçte Köroğlu kimseye dönüş yapmadı. Bu nedenle apartman sakinlere söylenmeye başladı. Yaklaşık 3 ay kadar önce apartman sakinlerini Bakırköy CHP ilçe binasına toplantıya çağırmış. Bu toplantıya Garbis bey, apartman yöneticisi ve Can Bey ile bir kaç kat maliki katılmış. İlçe Başkanı Gizem Arslan sonradan toplantıya dahil olmuş.

İmarı olmayan binaya 'imar ruhsatı verme' sözüyle 175 bin dolar toplandı (Takvim.com.tr)





ÖDEME PLANI BELEDİYEDEN GELDİ



Bu toplantıdan sonra apartman sakinleri 15 bin dolar daha toplayıp bana verdi. Ben de bu parayı Aret Köroğlu'na teslim ettim. Bu paranın tesliminden hemen sonra Aret Köroğlu 15 kat malikinin hisse payları oranında 175 bin dolar üzerinden ödeme planı gönderdi. Bu ödeme planının kendisine belediyeden geldiğini iletti.



"BELGENİN SAHTE OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ"



Ben de bana gelen bilgiyi apartman sakinlerini gönderdim. Apartman sakinleri kalan parayı da ödemeyi kabul ettiler. Daha sonra apartman yöneticisi Anıtlar Kuruluna giderek daha önce bakanlıktan geldiği iddia edilen dosya numarasını göstererek incelenmesini istemiş ancak belgenin sahte olduğunu öğrenmiş"