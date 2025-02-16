SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin rüşvet çarkı deşifre oldu! Ver 175 bin doları al imarı... Belgeler sahte iddialar vahim

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde rüşvet skandalı patlak verdi. CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı üyesi Yervant Hamparsumanoğlu, CHP eski İlçe Başkan Yardımcısı Aret Köroğlu tarafından 175 bin dolar dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Hamparsumanoğlu, paranın belediye başkanı, ilçe başkanı ve parti üyelerine dağıtılmak üzere istendiğini söyledi. Köroğlu'nun, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun da adını kullanarak imarı olmayan bir binaya 'imar ruhsatı verme' sözüyle 175 bin dolar topladığı öğrenildi. Öte yandan sunulan belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 09:20 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 09:23
CHP’li Bakırköy Belediyesi’nin rüşvet çarkı deşifre oldu! Ver 175 bin doları al imarı... Belgeler sahte iddialar vahim

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son zamanlarda sıklıkla "şabie", kara para ve rüşvet skandallarıyla anılıyor.

    38. Olağan Kurultayda delegelere parayla oy attırılması üzerine başlatılan incelemenin etkileri sürerken CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde rüşvet skandalı patlak verdi.

    CHP Bakırköy eski İlçe Başkan Yardımcısı Aret Köroğlu'nun, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun da adını kullanarak imarı olmayan bir binaya 'imar ruhsatı verme' sözüyle 175 bin dolar topladığı öğrenildi.
    CHP'li Aret Köroğlu (Takvim.com.tr)CHP'li Aret Köroğlu (Takvim.com.tr)


    SABAH'ta yer alan habere göre; Aret Köroğlu paraları topladıktan sonra kayıplara karışırken ne belediye başkanı ne de ilçe başkanı, konudan haberdar olmadığını öne sürdü.

    İddialara göre CHP Bakırköy İlçe üyesi Yervant Hamparsumanoğlu, 30 yıllık tanıdığı olan Garbis Goganyan ile sohbetleri sırasında, Goganyan'ın ikamet ettiği Muhtar Halit Sokak No:1'deki apartmanın imarının olmadığını, binanın imar barışından yararlanamadığını ayrıca apartmanın yanında bulunan tarihi esere de yukarıdan 25 cm zarar verilmesi nedeniyle Anıtlar Kurulu'ndan binaya onay verilmediğini öğrendi. Bu durumu o dönem CHP Bakırköy İlçe Başkan Yardımcısı olan Aret Köroğlu'na anlattı. Aret Köroğlu ise kendisine 'Hallederiz, belediye bizde' diye yanıt verdi.

    CHP'li Aret Köroğlu (Takvim.com.tr)CHP'li Aret Köroğlu (Takvim.com.tr)



    "PARAYI OFİSİNDE NAKİT OLARAK VERDİM"

    Bir zaman sonra Köroğlu tarafından arandığını belirten Yervant Hamparsumanoğlu şu ifadeleri kullandı:

    Aret Köroğlu bana durumu araştırdığını söyledi. Garo abiye söyle sıkıntı yapmasın. Anıtlar Kurulu'ndan işi çözeriz. Oradan işi halledince belediye ve tapu işi kalıyor. Onlar da zaten bizim elimizde. Anıtlar Kurulu'ndan dosyaya geçirmemiz için 25 bin dolar verilmesi gerekiyor dedi. Anıtlar Kurulu'na verilecek para ile alakalı ayrıntı vermedi.

    100 bin dolar Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'na, 25 bin dolar İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan'a, 25 bin dolarını da Parti üyelerine dağıtılacağını söyledi. Bu görüşme Aret Köroğlu'nun İstanbul Caddesi Çavuşoğlu İş merkezi no 1/15 adresinde gerçekleşti. Ben bu durumu Garbis Goganyan'a ilettim. Garbis Goganyan da apartman sakinlerini durumu iletti. Apartman sakinleri para ödemeyi kabul etti.

    İmarı olmayan binaya 'imar ruhsatı verme' sözüyle 175 bin dolar toplandı (Takvim.com.tr)İmarı olmayan binaya 'imar ruhsatı verme' sözüyle 175 bin dolar toplandı (Takvim.com.tr)


    "İLK ETAPTA 25 BİN DOLARI ELDEN TESLİM ETTİ"

    İlk etapta 25 bin doları elden nakit olarak Köroğlu'na iş adresinde teslim ettim. Parayı teslim ettikten sonra bana üzerinde Kültür Ve Turizm Bakanlığı yazılı bir dosya resmi gönderdi. Aynı gün bu dosyayı apartmana götürerek Garbis Bey'in eşi İlayda Hanımdan imza aldı. İlayda Hanım da dosyanın bakanlıktan geldiğini düşünerek imzasını atmış, bu evrakın suretini ve eklerine hiç kimseye vermedi.

    Daha sonra bunun sahte evrak olduğunu öğrendik. Bu süreçte Köroğlu kimseye dönüş yapmadı. Bu nedenle apartman sakinlere söylenmeye başladı. Yaklaşık 3 ay kadar önce apartman sakinlerini Bakırköy CHP ilçe binasına toplantıya çağırmış. Bu toplantıya Garbis bey, apartman yöneticisi ve Can Bey ile bir kaç kat maliki katılmış. İlçe Başkanı Gizem Arslan sonradan toplantıya dahil olmuş.

    İmarı olmayan binaya 'imar ruhsatı verme' sözüyle 175 bin dolar toplandı (Takvim.com.tr)İmarı olmayan binaya 'imar ruhsatı verme' sözüyle 175 bin dolar toplandı (Takvim.com.tr)


    ÖDEME PLANI BELEDİYEDEN GELDİ

    Bu toplantıdan sonra apartman sakinleri 15 bin dolar daha toplayıp bana verdi. Ben de bu parayı Aret Köroğlu'na teslim ettim. Bu paranın tesliminden hemen sonra Aret Köroğlu 15 kat malikinin hisse payları oranında 175 bin dolar üzerinden ödeme planı gönderdi. Bu ödeme planının kendisine belediyeden geldiğini iletti.

    "BELGENİN SAHTE OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ"

    Ben de bana gelen bilgiyi apartman sakinlerini gönderdim. Apartman sakinleri kalan parayı da ödemeyi kabul ettiler. Daha sonra apartman yöneticisi Anıtlar Kuruluna giderek daha önce bakanlıktan geldiği iddia edilen dosya numarasını göstererek incelenmesini istemiş ancak belgenin sahte olduğunu öğrenmiş"

    CHP'li Aret Köroğlu ve Ali Mahir Başarır yan yana (Takvim.com.tr)CHP'li Aret Köroğlu ve Ali Mahir Başarır yan yana (Takvim.com.tr)


    'NE BELEDİYE BAŞKANI NE İLÇE BAŞKANI NE DE MECLİS ÜYELERİ OLAYI BİLMİYORMUŞ'

    Daha sonra telefon üzerinden Aret Köroğlu'yla görüştüğünü ve belgenin sahte olduğunu söylediğini kaydeden Yervant Hamparsumanoğlu, savcılık ifadesini şu sözlerle tamamladı:

    Bu görüşmede bana belginin sahte olmadığını, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun meseleyi Ankara'dan halletmeye çalıştığını söyledi.

    Ayrıca söz konusu belge numarasıyla Anıtlar Kurulu'ndan sorgulama yapılamayacağını aktardı.

    Ardından 'bu işler kolay mı? Ankara'dan hallediyoruz' dedi. Sonrasında ilçe başkanı Gizem Arslan'la görüştüm, para işinden haberdar olmadığını iletti. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da haberdar olmadığını görüştüğümüz meclis üyeleri de bilgilerinin bulunmadığını iletti.

    Aret Köroğlu'na telefon üzerinden ulaştık bu paraların resmi olarak yatırılacağını, Belediye ile Anıtlar Kurulu arasında yazışma yapılacağını, Anıtlar Kurulu'ndan onay geldikten sonra belediyenin iskan vereceğini söyledi. Biz de bu paraları anlatılanlara inanarak verdik. Kurumlar arasında bu işin çözüleceğini söyledi. Apartman sakinleri ile beraber ben de Aret Köroğlu'ndan şikayetçiyim."


    Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHPye kurultay davası açtı | Dilekçenin detayları ortaya çıktıŞaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHPye kurultay davası açtı | Dilekçenin detayları ortaya çıktı
    CHPnin şaibeli kurultay soruşturmasında biri delege 3 tanık itiraf etti: Oy karşılığı para teklif edildiCHPnin şaibeli kurultay soruşturmasında biri delege 3 tanık itiraf etti: Oy karşılığı para teklif edildi
    İBB hakkında yasa dışı bahis iddiası! CHPli Tolgahan Erdoğan Takvim.com.trde anlattı: Önümüzdeki günlerde göreceğiz....İBB hakkında yasa dışı bahis iddiası! CHPli Tolgahan Erdoğan Takvim.com.trde anlattı: Önümüzdeki günlerde göreceğiz....

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Deniz Baykal’a kaset kumpasında FETÖ-TÜSİAD iş birliği mi? CHP’nin arka çıktığı yapı bu... Aslı Baykal Babamdan dinledim diyerek anlattı
    Tuzla’da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi! 600 bin bina acil kentsel dönüşüm bekliyor... İBB umursamıyor
    Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor?
    Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHP’ye kurultay davası açtı | Dilekçenin detayları ortaya çıktı
    Bakan Fidan’dan Münih’te net mesaj: PKK/YPG bölge için büyük tehdit
    HAVA DURUMU | İstanbul’a kar geliyor! Tarih verildi: 10 cm’i bulacak!
    Eski Fenerbahçeli Mesut Özil’den Gazze’deki soykırıma tepki: İnsanlığın uyanması lazım
    Edin Dzeko’nun ikinci baharı! 125 dakikada bir gol atarak kariyerinin en iyi oranını yakaladı
    MÜSİAD ve ASKON’DAN TÜSİAD’a tepki: Siyaseti siyasetçilere bırakın! Üretim ve istihdam vurgusu
    Kartal Fırtına’da uçtu! Beşiktaş - Trabzonspor : 2-1 | MAÇ SONUCU
    Kabinede değişim olacak mı? Büyük Kongre öncesi programlar iptal! Gözler Başkan Erdoğan’da...
    İsrail’den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı
    Sicillerinde var! TÜSİAD neyin peşinde? Skandala arka çıktılar! Bir de söylemediklerine bakın...
    Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli
    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark
    Özgür Özel fena rezil oldu! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı kendisi Asker Duası şiirini yanlış okudu
    CANLI | Gazze’de 6. takas! 3 İsrailliye karşı 369 Filistinli | Trump’tan soykırımcıya destek... Marco Rubio İsrail’e gitti
    Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor
    Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçeden acı haber! Sanatçılardan ve siyasi isimlerden peş peşe paylaşım
    Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...