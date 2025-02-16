PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de ön seçim başlıyor! Parti yönetimi "tavşan aday" arayışına girişti

CHP, ön seçime katılım oranını artırmak için 'tavşan aday' arayışına girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı çıkacak rakibin belirlenmesinde en önemli kriter olarak 'yumuşak muhalefet' belirlendi. Kulislerde üç isim ön plana çıkıyor.

Murathan Yıldırım Murathan Yıldırım
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
CHP’de ön seçim başlıyor! Parti yönetimi tavşan aday arayışına girişti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP'de ön seçime katılım oranının fiyaskoya dönüşmemesi için parti yönetimi, 'tavşan aday' arayışına girişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarılmak istenen rakibin en önemli kriteri ise 'yumuşak muhalefet' olarak belirlendi. Kulislerde 3 isim ön plana çıkıyor.

    KATILIM ARTSIN DİYE
    Partili kaynaklar, tek adaylı bir ön seçime katılım oranının yüzde 30 bandında kalabileceği kaygısı taşıyor. İddiaya göre katılım oranını en azından yüzde 65'lere çekebilmek için İmamoğlu'nun karşısına bir 'tavşan aday' çıkarılacak. Bu konuda İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun temasa geçilen isimler arasında olduğu öne sürülüyor. CHP'de partinin yetkili organlarınca alınan karar gereği cumhurbaşkanı aday adaylığı için 20 milletvekilinden imza toplanması gerekiyor.

    SAVAŞ'TAN İPTAL DAVASI
    Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

    Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHPye kurultay davası açtı | Dilekçenin detayları ortaya çıktıŞaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHPye kurultay davası açtı | Dilekçenin detayları ortaya çıktı
    Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHP'ye kurultay davası açtı | Dilekçenin detayları ortaya çıktı
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Tuzla’da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi! 600 bin bina acil kentsel dönüşüm bekliyor... İBB umursamıyor
    Anneye en az 64 bin 724 TL: Doğum yardımı ve bakıcı desteği yükseliyor! Ödenek nasıl alınıyor?
    Şaibeli işleri Takvim.com.tr gündeme getirmişti | Lütfü Savaş harekete geçti: CHP’ye kurultay davası açtı | Dilekçenin detayları ortaya çıktı
    Bakan Fidan’dan Münih’te net mesaj: PKK/YPG bölge için büyük tehdit
    Eski Fenerbahçeli Mesut Özil’den Gazze’deki soykırıma tepki: İnsanlığın uyanması lazım
    Edin Dzeko’nun ikinci baharı! 125 dakikada bir gol atarak kariyerinin en iyi oranını yakaladı
    MÜSİAD ve ASKON’DAN TÜSİAD’a tepki: Siyaseti siyasetçilere bırakın! Üretim ve istihdam vurgusu
    Kartal Fırtına’da uçtu! Beşiktaş - Trabzonspor : 2-1 | MAÇ SONUCU
    Kabinede değişim olacak mı? Büyük Kongre öncesi programlar iptal! Gözler Başkan Erdoğan’da...
    İsrail’den Filistinli esirlere tişört işkencesi: Davut yıldızı giydirdiler | Teslim edilen esirler hastaneye kaldırıldı
    Sicillerinde var! TÜSİAD neyin peşinde? Skandala arka çıktılar! Bir de söylemediklerine bakın...
    Elon Musk’ın babası Errol Musk’tan bomba Michele Obama iddiası! Barack bir erkekle evli
    UEFA sıralaması güncellendi! Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev fark
    Özgür Özel fena rezil oldu! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı kendisi Asker Duası şiirini yanlış okudu
    CANLI | Gazze’de 6. takas! 3 İsrailliye karşı 369 Filistinli | Trump’tan soykırımcıya destek... Marco Rubio İsrail’e gitti
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! Sözde yazar Ajlan Tekinkoç çarşaflı kadınlara saldırdı: Tarla korkuluğu, bombacı, sapık!
    Kassam Tugayları’ndan İsrailli esire mesaj dolu hediye: Zaman doluyor
    Rekabet Kurumu Frito Lay’a ceza kesti! Doritos, Ruffles, Lay’s...
    Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçeden acı haber! Sanatçılardan ve siyasi isimlerden peş peşe paylaşım
    Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete bakın kiminle evli! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeliyle...