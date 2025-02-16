CHP'de ön seçim başlıyor! Parti yönetimi "tavşan aday" arayışına girişti

CHP'de ön seçime katılım oranının fiyaskoya dönüşmemesi için parti yönetimi, 'tavşan aday' arayışına girişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarılmak istenen rakibin en önemli kriteri ise 'yumuşak muhalefet' olarak belirlendi. Kulislerde 3 isim ön plana çıkıyor.

KATILIM ARTSIN DİYE

Partili kaynaklar, tek adaylı bir ön seçime katılım oranının yüzde 30 bandında kalabileceği kaygısı taşıyor. İddiaya göre katılım oranını en azından yüzde 65'lere çekebilmek için İmamoğlu'nun karşısına bir 'tavşan aday' çıkarılacak. Bu konuda İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun temasa geçilen isimler arasında olduğu öne sürülüyor. CHP'de partinin yetkili organlarınca alınan karar gereği cumhurbaşkanı aday adaylığı için 20 milletvekilinden imza toplanması gerekiyor.

SAVAŞ'TAN İPTAL DAVASI

Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.