Eski Fenerbahçeli Mesut Özil'den Gazze'deki soykırıma tepki: "İnsanlığın uyanması lazım"

TÜRK FUTBOLCULARA SAHİP ÇIKIN Arda Güler, Kenan Yıldız gibi yeteneklere sahip çıkmamız lazım, kötü de oynasalar iyi de oynasalar milleti arkasında olduğu zaman başaramayacakları şey yok.

FENERBAHÇE Mİ? GALATASARAY MI? Fenerbahçe'li olmak hayalimdi o da gerçek oldu. Galatasaray'ı da son yıllarda oynadığı futboldan dolayı tebrik ediyorum.

Mesut Özil Vav TV'de! | Ekran görüntüsü

"HİÇBİR ZAMAN TÜRKLÜĞÜMÜZÜ SAKLAMADIK"

Benim dedem Almanya'ya ilk gidenlerden dil yok, aile yok, para yok yalnızsın çalışıyorsun evlatlarını alıyorsun onlar evleniyor. Bir işçi ailesi olarak köşeye atılıyorsun dili öğrenmesi zordu ama hiçbir zaman Türklüğümüzü saklamadık.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM: "İNSANLIĞIN UYANMASI LAZIM ÇOK SESSİZ KALDIK"

Açıkçası orada yapılan büyük bir zulüm. Ben bir babayım 2 tane kızım var. İnsanlığın uyanması lazım sadece spor camiası değil, çok sessiz kaldık. Tüm insanlık ayağa kalkıp dur demesi lazım. Ben zulüm yapan kimseyi hiç alkışlamadım. Dünyanın her yerinde zulüm oluyor sadece Gazze'de değil. Biz Türkiye olarak güçlü olmalıyız. Ondan sonra bu zulmü yapamazlar. Güçlü devleti de elde etmek de aileden gelir. Aile güçlü oldukça devlet güçlü olur.

ARDA GÜLER'İ KENDİME BENZETİYORUM

Şuan futbola baktığımda çok keyif almadığım bir dönemdeyim, benim dönemimde büyük isimler vardı, ama şuan Arda Güler'i kendime benzetiyorum.

SUUDİ LİGİ'NDEKİ "ASTRONOMİK" RAKAMLAR

Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki paranın gücü oluyor, büyük isimler Arabistan'a gidiyor. Ama kesinlikle o paraları hiçbir futbolcu hak etmiyor. Bana teklif gelse ne kadar verirlerse versinler gitmem.

REAL MADRİD'DEN ÖNCE GELEN TEKLİFLER

Beni Paris Sain Germain istiyordu, Bayern Münih istiyordu ama ben Madrid'e gitmeden önce Wenger aramıştı ama kusura bakma Real'den teklif geldi oraya gideceğim dedim. Ama ayrılırsam Arsenal'e geleceğimi söylemiştim ona zaten öyle de oldu.

DERBİ TAHMİNİ

Fenerbahçe 3-1 maçı kazanacak.

GENÇLERE TAVSİYELER

Yaptığınız işten keyif alın, sağlıklı beslenin kendinize güvenin, ne yapıyorsanız yapın doğru bir hayat tarzınız olursa başarılı olursunuz bunları biz yaptık siz de yapabilirsiniz.