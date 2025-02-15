Hafta boyunca yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından birçok ilde okullar tatil edilmişti. Öğrenciler ve veliler tarafından bu hafta kar tatili var mı? 17 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? soruları araştırılıyor. Peki, yeni eğitim - öğretim haftasında kar tatili var mı? Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...