Hafta boyunca yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından birçok ilde okullar tatil edilmişti. Öğrenciler ve veliler tarafından bu hafta kar tatili var mı? 17 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi? soruları araştırılıyor. Peki, yeni eğitim - öğretim haftasında kar tatili var mı? Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
(MGM)
17 Şubat'ta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji verilerine göre 17 Şubat Pazartesi günü Türkiye genelinde yer yer yağışlı, yer yer parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Yurdun yüksek kesimlerinde ise sis uyarısı bulunuyor.
(Takvim Foto Arşiv)
17 Şubat okullar tatil mi, kar tatili var mı?
Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle yurt genelinde birçok ilde okullar tatil edildi. Eğitime kar arası verilen iller arasında İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Yalova, Bursa, Edirne, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Karabük, Bartın, Uşak ve Balıkesir bulunuyordu.