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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Kahtalı Mıçe" için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden ses sanatçısı Kahtalı Mıçe (Mustafa Aslan) için taziye mesajı paylaştı. Kahtalı Mıçe'ye Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli yakınlarına başsağlığı diledi.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 17:26 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 17:26
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kahtalı Mıçe için başsağlığı mesajı

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

    Devlet Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Türk halk müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman'ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan'ın, namıdiğer Kahtalı Mıçe'nin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum sanatçımız Kahtalı Mıçe'ye Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah."

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