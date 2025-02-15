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Başkan Erdoğan'dan şehit itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 17:19 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 17:21
Başkan Erdoğan’dan şehit itfaiye eri Furkan Sayın’ın ailesine başsağlığı mesajı!

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

    FURKAN SAYIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
    İstanbul'un Esenler ilçesinde yangına müdahale etmek isterken düşerek hayatını kaybeden şehit itfaiye eri Furkan Sayın, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

    Şehit itfaiye eri Furkan Sayın Kastamonu'da toprağa verildiŞehit itfaiye eri Furkan Sayın Kastamonu'da toprağa verildi

    Furkan Sayın, İstanbul'un Esenler ilçesinde yangına müdahale etmek isterken düşerek hayatını kaybetti. Görevi başında hayatını kaybeden şehit itfaiye eri Furkan Sayın'ın naaşı, bugün memleketi Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören köyüne götürüldü.

    Şehit itfaiye eri Furkan Sayın Kastamonu'da toprağa verildiŞehit itfaiye eri Furkan Sayın Kastamonu'da toprağa verildi

    İlk olarak baba ocağından helallik alındı. Ardından şehit itfaiye eri Furkan Sayın'ın cenazesi, Yukarı Şehirören Köyü Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında cemaatten helallik alındı. Alınan helalliğin ardından şehit itfaiye eri Furkan Sayın'ın cenazesi, İstanbul, Kastamonu ve Taşköprü'den gelen itfaiye ekiplerinin omuzlarında taşındı. Şehit itfaiye eri Furkan Sayın, Yukarı Şehirören köyündeki aile kabristanına defnedildi.

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