Eylem Tok ve Timur Cihantimur davasında flaş gelişme! Mahkeme kararı ertelendi

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un iadesiyle ilgili mahkeme, anneoğulun Türkiye'ye iadesini onaylamıştı. Ancak mahkeme, ABD'de görülen davada savunma avukatlarının talebi üzerine 28 günlük ek bir yasal süreç tanıdı.



AVUKATIN BAŞVURUSU

Eylem Tok'un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin iadesinin durdurulması için mahkemeye başvuruda bulundu. Bu gelişme üzerine davaya bakan savcı Kristen Kearney, mahkemeye sunduğu dilekçede ABD hükümetinin süreçle ilgili tutumunu açıkladı.



İADE HEMEN OLMAYACAK

Savcı Kearney, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, mahkemenin iade kararına rağmen Tok ve Cihantimur'un teslim edilmesi yönünde hemen bir emir çıkarmayacağını belirtti. 28 gün boyunca iade işlemlerinin durdurulacağı ve bu süre zarfında sanıkların hukuki itiraz haklarını kullanabilecekleri ifade edildi.



Savcılığın dilekçesinde, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un mahkemenin kararına itiraz edebilmek için 28 günlük bir süreye sahip olduğu vurgulandı. Eğer bu süre içinde 'Habeas Corpus' başvurusu yapılırsa, mahkemenin bu başvuruyu değerlendirmeden iade sürecinin ilerlemeyeceği kaydedildi. Ancak, mahkeme Habeas başvurusunu reddederse, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iade için teslim emri çıkarabileceği belirtildi.



Mahkeme aksi yönde bir karar almadığı sürece, bu noktadan sonra iadenin herhangi bir zamanda gerçekleşebileceği aktarıldı. Savcılığın sunduğu dilekçenin ardından, davaya bakan Hakim Donald Cabell, 11 Şubat'ta aldığı kararla Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin uygun olduğuna hükmetmişti. Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında, sanıkların Türkiye'ye teslim edilmesi yönünde karar verilmişti.



HABEAS CORPUS BAŞVURUSU NEDİR

Habeas Corpus, Latince kökenli bir hukuk terimidir ve temel olarak "kişi özgürlüğünü koruma" ilkesine dayanır. Bu başvuru, bir kişinin hukuka aykırı şekilde gözaltında veya tutuklu olduğunu iddia etmesi durumunda, mahkemeden serbest bırakılmasını talep etmesine olanak tanır.