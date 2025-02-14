"EMSAL OLACAKTIR"

Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan ailenin avukatı Fethi Öksüz konuya ilişkin önemli değerlendirmelere imza attı. Öksüz, "Timur Cihantimur hakkında verilen Türkiye'ye iade kararı pek tabii ki müvekkilim Yağmur Taktaş'ın cinayet dosyası için emsal bir karar oluşturacaktır. Bu açıdan bizim için çok önemli bir gelişme. Zira Yağmur Taktaş dosyasında şüpheli şahıs Amerika vatandaşı ve ilerleyen aşamalarda şüphelinin Türkiye'ye iadesi hususunda muhakkak hem biz hem Türkiye Cumhuriyeti adli makamları resmi başvuruda bulunacaktır. Adil ve etkin bir şekilde yargılamaların gerçekleşebilmesi ve somut anlamda adaletin sağlıklı olarak tecelli edebilmesi için suçluların iade prosedürlerinin Timur Cihantimur dosyasındaki gibi müspet neticelendirilmesi çok önemli. Bu durum aynı zamanda suçluların kaçacak yerlerinin olmadığı düşüncesini zihinlere aşılayacak ve kişilerin suç işleme motivasyonlarını menfi olarak etkileyecektir." dedi.