İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok ABD'de yakalanarak tutuklandı. Davaya bakan Hakim Donald Cabell, 11 Şubat'ta Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesinin uygun olduğuna karar vererek, Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye'ye teslim edilmesine hükmetti.
EYLEM TOK'UN AVUKATI İTİRAZ ETTİ
Eylem Tok'un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin iadesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Avukat Herrmann'ın sunduğu dilekçede, Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi durumunda ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı öne sürüldü. Özellikle, Tok ve ailesinin Türkiye'de ölüm tehditleri aldığı belirtilerek, iadesi halinde bu tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Dilekçede, bu durumun insan hakları açısından büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.Bu başvurunun ardından davaya bakan savcı Kristen Kearney, mahkemeye sunduğu dilekçede ABD hükümetinin sürece dair tutumunu açıkladı.
28 GÜN SÜRE TANINDI
Savcı Kearney, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, mahkemenin onayına rağmen Tok ve oğlunun Türkiye'ye teslim edilmesine yönelik bir emir çıkmayacağını ve 28 gün boyunca iade işleminin gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Bu süreçte, Tok ve Cihantimur'un hukuki itiraz haklarını kullanmalarına fırsat tanınacağı ifade edildi.
Savcılığın dilekçesinde, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un mahkemenin iade kararına itiraz edebilmeleri için 28 günlük bir süreye sahip oldukları belirtildi. Eğer bu süre içinde Habeas Corpus başvurusu yapılırsa, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden iade sürecinin ilerlemeyeceği belirtildi. Ancak, mahkeme Habeas başvurusunu reddederse, ABD Dışişleri Bakanlığı Tok ve oğlunun iadesi için teslim emri çıkarılabileceği ifade edildi. Teslim detaylarına ilişkin, mahkeme aksi yönde bir karar almadığı sürece, iade işleminin bu noktadan itibaren herhangi bir zamanda gerçekleşebileceğine yer verildi.
Savcılığın dilekçesinin ardından, Hakim Donald L. Cabell davaya ilişkin elektronik bir karar sisteme girdi. Kararın detaylarında, "Mahkeme, ABD hükümetinin sunduğu Eylem Tok'un iadesine ilişkin onay ve taahhüt belgesini imzalayarak Dışişleri Bakanlığı'na iletecek. Ancak, ABD Dışişleri Bakanlığı bu belgenin kayda geçtiği tarihten itibaren 28 gün boyunca Tok'u Türkiye'ye teslim etmeyecek. Tok'un bu süre içinde Habeas Corpus dilekçesi sunması durumunda, mahkeme bu başvuruyu değerlendirmeden ABD yönetimi iade sürecini ilerletmeyecek." ifadelerine yer verildi.
Tok ve oğlunun Türkiye'ye iadesinin ünlü sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ABD'deki şüpheli ölümü için de emsal olması bekleniyor.
Yağmur Taktaş'ın Amerika'da şüpheli ölümü geçtiğimiz yıl sosyal medyada geniş yer almıştı. Taktaş'ın acılı annesi kızının ölümünden erkek arkadaşını sorumlu tutmuştu. Taktaş'ın ailesi genç kızın Amerikan vatandaşı olan sevgilisi A.C.F'ye yönelik yakalama ve Türkiye'ye iade kararı için hukuki süreci başlatmıştı.
"EMSAL OLACAKTIR"
Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan ailenin avukatı Fethi Öksüz konuya ilişkin önemli değerlendirmelere imza attı. Öksüz, "Timur Cihantimur hakkında verilen Türkiye'ye iade kararı pek tabii ki müvekkilim Yağmur Taktaş'ın cinayet dosyası için emsal bir karar oluşturacaktır. Bu açıdan bizim için çok önemli bir gelişme. Zira Yağmur Taktaş dosyasında şüpheli şahıs Amerika vatandaşı ve ilerleyen aşamalarda şüphelinin Türkiye'ye iadesi hususunda muhakkak hem biz hem Türkiye Cumhuriyeti adli makamları resmi başvuruda bulunacaktır. Adil ve etkin bir şekilde yargılamaların gerçekleşebilmesi ve somut anlamda adaletin sağlıklı olarak tecelli edebilmesi için suçluların iade prosedürlerinin Timur Cihantimur dosyasındaki gibi müspet neticelendirilmesi çok önemli. Bu durum aynı zamanda suçluların kaçacak yerlerinin olmadığı düşüncesini zihinlere aşılayacak ve kişilerin suç işleme motivasyonlarını menfi olarak etkileyecektir." dedi.