Bakan Fidan'dan Münih'te net mesaj: "PKK/YPG bölge için büyük tehdit"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan | REUTERS

"PKK/YPG BÖLGE İÇİN BÜYÜK TEHDİT"

Fidan, Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütleriyle mücadelesinin devam ettiğini ve bu örgütlerin Suriye ile bölge için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Bakan Fidan, "Şam'daki arkadaşlarımızın PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalarını bekliyoruz. Çünkü PKK/YPG, sadece Türkiye için değil, Suriye ve tüm bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları...

"Bu insanlara ülkenin üçte birini işgal etmelerine, petrol ve doğal gaz sahalarına oturmalarına ve ülkenin kaynaklarını soymalarına izin verilemez. Milyonlarca Suriye halkının, bu petrol ve doğal gazdan faydalanamaması kabul edilemez. Bu güvenlik tehdidi bitmeli ve bu, sadece bizim için değil, aynı zamanda bölgemiz için de büyük bir sorun"

"Teröristler, Suriye'nin kuzeyinde toplanıp, kendilerini DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle gizliyorlar. Ama bölgede DEAŞ'a karşı bir savaş yok"