CANLI | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Münih Güvenlik Konferansı’nda! Peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. 14 Şubat'ta ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ilk kez yüz yüze bir araya gelen Fidan, görüşmede savunma sanayii, Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi kritik konuları ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Konakovic ve Bayramov ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüştü.
Fidan ve19 Konakovic görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Bosna Hersek'teki gelişmeler ve Balkanlar'daki durumu ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61’nci Münih Güvenlik Konferansı marjında ,Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüştü.
Bakan Fidan temasları kapsamında, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan bu kapsamda, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla gittiği Almanya'da temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, bu kapsamda Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Valtonen ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.
Görüşmede, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konular ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik gündeme getirilen planlar değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca Suriye konusu da gündeme geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Barrot, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.
Görüşmede, Suriye'deki durum değerlendirildi ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Mevkidaşına, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.
Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin kimlik tartışmaları bağlamında ele alınmaması gerektiğini, karşılıklı çıkarlar ve liyakat temelinde değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Görüşmede ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında barışın tesis edilmesine yönelik çabalar da değerlendirildi.
Bakan Fidan, konferans marjında Avusturya’nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.
Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile bir araya gelmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Bearbock, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Fidan, konferans marjında Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile görüştü.
Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde erken saatlerde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Rubio, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.
Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.
Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.
Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın sağlanması için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.