Türkiye ile ABD arasında yeni dönem: Bakan Fidan ve mevkidaşı Rubio Münih’te ilk yüz yüze görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Rubio, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.



3 BAŞLIKTA YENİ DÖNEM

Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.

Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

GAZZE'DE ATEŞKES

Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın sağlanması için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.