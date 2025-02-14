SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye ile ABD arasında yeni dönem: Bakan Fidan ve mevkidaşı Rubio Münih'te ilk yüz yüze görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’li mevkidaşı Rubio Münih Güvenlik Konferansı marjında ilk yüz yüze görüştü. Görüşmede Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşındaki konuları değerlendirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 19:11 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 19:29
Türkiye ile ABD arasında yeni dönem: Bakan Fidan ve mevkidaşı Rubio Münih’te ilk yüz yüze görüştü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Rubio, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.


    3 BAŞLIKTA YENİ DÖNEM

    Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.

    Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

    GAZZE'DE ATEŞKES

    Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın sağlanması için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

    Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’ın TÜSİAD’a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum
    TÜSAİD’ın iki yüzü: Raporda ekonomiye övgü kürsüde terör örgütü PKK ağzı!
    Başkan Erdoğan’dan Asya-Pasifik turu sonrası uçakta önemli açıklamalar | ABD’ye ve Trump’a Gazze uyarısı | Suriye’de PKK’ya yer yok
    Ameliyat masasında fiyat pazarlığına soruşturma! Hasta kamu hastanesinde tedavi edildi
    Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma
    5 kişinin ölümüne neden olan otobüsün terminalden çıkış anı kamerada | Kazada emniyet kemeri detayı
    Merve Taşkın’a müstehcenlik gözaltısı: 400 bin TL’lik 14 Şubat yemeğini emniyette yiyecek!
    CHP’nin şaibeli kurultayı Başkan Erdoğan’a soruldu: Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?
    CANLI | Hamas listeyi verdi: 3 İsrailliye karşılık 369 Filistinli! Gazze’de esir takası yapılacak mı?
    Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş’tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim
    Gözler büyük kongrede | AK Parti’de Kabine’de değişiklik olacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı: Dinamik bir yapı kuracağız
    Londra’da Türk konsolosluğu önünde Kur’an-ı Kerim yakan İslam düşmanına meydan dayağı
    Başkan Erdoğan’dan seçimden önce yeni anayasa vurgusu: Toplumun tüm kesimleri bir fırsat değerlendirmeli
    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!
    Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan Kandil’e mektup... İçeriğinde ne var? Terörist Cemil Bayık yine pazarlık peşinde
    CANLI | Çernobil’e İHA’lı saldırı! Zelenski Rusya vurdu dedi Kremlin yalanladı: Nükleer santralde sızıntı
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi
    27 BİN TL’YE KADAR YÜKSELDİ | Emekliye promosyonda yeni perde açılıyor: Bankalar ne ödüyor?
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde