Gazze'de yaşayan doktor Enver Ataullah'tan Trump'ın tehcir planına tepki: "Burada doğduk burada ölürüz"

BURADA DOĞDUK BURADA ÖLÜRÜZ Trump ve İsrail'in tehcir planına tepki gösteren Ataullah, "Önceden bizi bombalarla öldürüyorlardı. Şimdi boğmaya başladılar. Ambargo ile çadır yok, mobil ev yok, elektrik yok, su yok."

"Trump'ın dediği gibi bizi burada şıkıştırarak buradan çıkartmaya çalışacaklar. Biz burada doğduk burada ölmek istiyoruz. Ya burada hepimiz öleceğiz ya barışçıl bir şekilde özgür olarak vatanımızda yaşayacağız." dedi.

Filistinliler, yağmur, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen, Reşid Caddesi üzerinden kuzeyde bulunan evlerine dönüyor. (AA)

VATANIMIZDAN ÇIKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL Tehditlerin Gazze halkını korkutmadığını ifade etti. Ataullah, "100 milyon ton bomba yağdırdılar. Ortalama olarak herkesin üzerine 40 kilogram bomba düşmüştür, artık başka yol ile buradan çıkmamız mümkün değildir. Burası bizim vatanımız. Vatanımızdan çıkmamız mümkün değil." diyerek topraklarını bırakmayacaklarını belirtti.

Trump'ın Grönland önerisi suna Ataullah, "Burada yaklaşık 6 milyon Yahudi var onların 3'te 1'i ABD pasaportu taşıyor, alın oraya götürün." dedi.

Filistinliler, yağmur, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen, Reşid Caddesi üzerinden kuzeyde bulunan evlerine dönüyor. (AA)

Gazze'deki esir takası (AA)

HAMAS'IN SERBEST BIRAKILACAK 3 ESİRİN İSMİNİ YARIN TEL AVİV'E İLETMESİ BEKLENİYOR



Öte yandan Hamas'ın 15 Şubat'ta serbest bırakması öngörülen İsrailli 3 esirin ismini, bugün Tel Aviv'e iletmesinin beklendiği belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, hükümetten ismini vermek istemeyen bazı kaynaklar, anlaşmanın sürdürülmesi konusunda Hamas'la fiili olarak uzlaşının sağlandığını ve yakında resmi olarak açıklanabileceğini teyit etti.

Haberde "ancak şu ana kadar Başbakanlık ofisinin resmi tutumunun, Hamas'la herhangi bir anlaşmanın olmadığı yönünde" olduğu aktarıldı.

Başbakan Binyamin Netenyahu'nun gün içerisinde üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı görüşmelere rağmen İsrail'in, anlaşmaya göre 15 Şubat'ta sağ olarak serbest bırakılması gereken 3 İsrailli esirin listesini bugün almak için hazırlandığı ifade edildi.