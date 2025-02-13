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Gazze'de yaşayan doktor Enver Ataullah'tan Trump'ın tehcir planına tepki: "Burada doğduk burada ölürüz"

Gazze'de yaşayan doktor Enver Ataullah A Haber'de bölgedeki son durumu anlattı, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehcir planına sert tepki gösterdi. Ataullah, "Biz burada doğduk burada ölmek istiyoruz. Ya burada hepimiz öleceğiz ya barışçıl bir şekilde özgür olarak vatanımızda yaşayacağız." dedi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 23:27 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 00:06
Gazze’de yaşayan doktor Enver Ataullah’tan Trump’ın tehcir planına tepki: Burada doğduk burada ölürüz

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    Gazze'de yaşayan doktor Enver Ataullah A Haber'de bölgedeki son durumu anlattı, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehcir planına sert tepki gösterdi.

    "Burada doğduk burada ölürüz"

    Havanın çok soğuk olduğunu belirten Ataullah Gazze'ye gelen çadır sayısının eksik olduğunu ifade ederek, "Sadece 6 bin çadır geldi. Halbuki bu ateşkesin ilk sürecinde en 200 bin çadır girmesi gerekiyordu. Son olarak 20 bine ulaşmış olabilir ancak onlar henüz dağıtılmadı." dedi.

    Türk Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen aileler için aşevi kurarak sıcak yemek dağıttı. Filistinliler, sıcak yemek alabilmek için aşevinin önünde sıra bekledi. (AA)Türk Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen aileler için aşevi kurarak sıcak yemek dağıttı. Filistinliler, sıcak yemek alabilmek için aşevinin önünde sıra bekledi. (AA)

    Yaşam koşullarının çok zor olduğunu aktaran Ataullah, "Biz ümidimizi kesmiyoruz, barışçıl bir şekilde ülkemizde yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Filistinliler, yağmur, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen, Reşid Caddesi üzerinden kuzeyde bulunan evlerine dönüyor. (AA)Filistinliler, yağmur, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen, Reşid Caddesi üzerinden kuzeyde bulunan evlerine dönüyor. (AA)

    Ateşkesin devam ettiğini ve Hamas'ın Cumartesi günü esirlerini teslim edeceğini belirten Ataullah, "Ancak İsrail'in bunu edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Gerginlik yaşıyoruz, burada herkes endişeli. Cumartesi gününü bekliyoruz. İnşallah devam edecek. İsrail 471 gün savaş yaptı, daha fazlasını yapamaz." şeklinde konuştu.

    Gazze'de yaşayan doktor Enver Ataullah A Haber'de bölgede son durumu anlattı. (Ekran görüntüsü)Gazze'de yaşayan doktor Enver Ataullah A Haber'de bölgede son durumu anlattı. (Ekran görüntüsü)

    BURADA DOĞDUK BURADA ÖLÜRÜZ

    Trump ve İsrail'in tehcir planına tepki gösteren Ataullah, "Önceden bizi bombalarla öldürüyorlardı. Şimdi boğmaya başladılar. Ambargo ile çadır yok, mobil ev yok, elektrik yok, su yok."

    Filistinliler, yağmur, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen, Reşid Caddesi üzerinden kuzeyde bulunan evlerine dönüyor. (AA) Filistinliler, yağmur, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen, Reşid Caddesi üzerinden kuzeyde bulunan evlerine dönüyor. (AA)

    "Trump'ın dediği gibi bizi burada şıkıştırarak buradan çıkartmaya çalışacaklar. Biz burada doğduk burada ölmek istiyoruz. Ya burada hepimiz öleceğiz ya barışçıl bir şekilde özgür olarak vatanımızda yaşayacağız." dedi.

    Türk Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen aileler için aşevi kurarak sıcak yemek dağıttı. İsrail saldırıları nedeniyle zor şartlar altında yaşayan Filistinli ailelere destek sağlayan ekipler, bölgedeki çadırları tek tek gezerek yardım ulaştırdı. (AA)Türk Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen aileler için aşevi kurarak sıcak yemek dağıttı. İsrail saldırıları nedeniyle zor şartlar altında yaşayan Filistinli ailelere destek sağlayan ekipler, bölgedeki çadırları tek tek gezerek yardım ulaştırdı. (AA)

    VATANIMIZDAN ÇIKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

    Tehditlerin Gazze halkını korkutmadığını ifade etti. Ataullah, "100 milyon ton bomba yağdırdılar. Ortalama olarak herkesin üzerine 40 kilogram bomba düşmüştür, artık başka yol ile buradan çıkmamız mümkün değildir. Burası bizim vatanımız. Vatanımızdan çıkmamız mümkün değil." diyerek topraklarını bırakmayacaklarını belirtti.

    Filistinliler, yağmur, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen, Reşid Caddesi üzerinden kuzeyde bulunan evlerine dönüyor. (AA)Filistinliler, yağmur, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen, Reşid Caddesi üzerinden kuzeyde bulunan evlerine dönüyor. (AA)

    Trump'ın Grönland önerisi suna Ataullah, "Burada yaklaşık 6 milyon Yahudi var onların 3'te 1'i ABD pasaportu taşıyor, alın oraya götürün." dedi.

    Gazze'deki esir takası (AA)Gazze'deki esir takası (AA)

    HAMAS'IN SERBEST BIRAKILACAK 3 ESİRİN İSMİNİ YARIN TEL AVİV'E İLETMESİ BEKLENİYOR

    Öte yandan Hamas'ın 15 Şubat'ta serbest bırakması öngörülen İsrailli 3 esirin ismini, bugün Tel Aviv'e iletmesinin beklendiği belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

    Habere göre, hükümetten ismini vermek istemeyen bazı kaynaklar, anlaşmanın sürdürülmesi konusunda Hamas'la fiili olarak uzlaşının sağlandığını ve yakında resmi olarak açıklanabileceğini teyit etti.

    Haberde "ancak şu ana kadar Başbakanlık ofisinin resmi tutumunun, Hamas'la herhangi bir anlaşmanın olmadığı yönünde" olduğu aktarıldı.

    Başbakan Binyamin Netenyahu'nun gün içerisinde üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı görüşmelere rağmen İsrail'in, anlaşmaya göre 15 Şubat'ta sağ olarak serbest bırakılması gereken 3 İsrailli esirin listesini bugün almak için hazırlandığı ifade edildi.

    Gazze'deki esir takası (AA)Gazze'deki esir takası (AA)

    Ayrıca her ne kadar son dakikada bir şeyler olabilse de Tel Aviv'in şu anda 3'ten fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını beklemediği aktarıldı.

    İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Hamas'ın cumartesi günü öğleden sonra 3 İsrailli esiri serbest bırakmaması halinde ateşkesin sona ereceğini belirtmişti.

    Hamas'tan yapılan açıklamada ise Mısır ve Katar'ın Gazze anlaşmasındaki boşlukları ortadan kaldırmak için çalıştığı ve bu doğrultuda anlaşmanın uygulanmasına devam edileceği belirtilerek, "esir takası dahil olmak üzere belirlenen zaman çizelgesine göre" hareket edileceği vurgulanmıştı.

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