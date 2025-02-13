Gazze'de yaşayan doktor Enver Ataullah'tan Trump'ın tehcir planına tepki: "Burada doğduk burada ölürüz"

Gazze'de yaşayan doktor Enver Ataullah A Haber'de bölgede son durumu anlattı. (Ekran görüntüsü)
BURADA DOĞDUK BURADA ÖLÜRÜZ
Trump ve İsrail'in tehcir planına tepki gösteren Ataullah, "Önceden bizi bombalarla öldürüyorlardı. Şimdi boğmaya başladılar. Ambargo ile çadır yok, mobil ev yok, elektrik yok, su yok."
Filistinliler, yağmur, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen, Reşid Caddesi üzerinden kuzeyde bulunan evlerine dönüyor. (AA)
"Trump'ın dediği gibi bizi burada şıkıştırarak buradan çıkartmaya çalışacaklar. Biz burada doğduk burada ölmek istiyoruz. Ya burada hepimiz öleceğiz ya barışçıl bir şekilde özgür olarak vatanımızda yaşayacağız." dedi.
Türk Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen aileler için aşevi kurarak sıcak yemek dağıttı. İsrail saldırıları nedeniyle zor şartlar altında yaşayan Filistinli ailelere destek sağlayan ekipler, bölgedeki çadırları tek tek gezerek yardım ulaştırdı. (AA)
VATANIMIZDAN ÇIKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL
Tehditlerin Gazze halkını korkutmadığını ifade etti. Ataullah, "100 milyon ton bomba yağdırdılar. Ortalama olarak herkesin üzerine 40 kilogram bomba düşmüştür, artık başka yol ile buradan çıkmamız mümkün değildir. Burası bizim vatanımız. Vatanımızdan çıkmamız mümkün değil." diyerek topraklarını bırakmayacaklarını belirtti.
Filistinliler, yağmur, soğuk hava ve zorlu kış şartlarına rağmen, Reşid Caddesi üzerinden kuzeyde bulunan evlerine dönüyor. (AA)
Trump'ın Grönland önerisi suna Ataullah, "Burada yaklaşık 6 milyon Yahudi var onların 3'te 1'i ABD pasaportu taşıyor, alın oraya götürün." dedi.
Gazze'deki esir takası (AA)
HAMAS'IN SERBEST BIRAKILACAK 3 ESİRİN İSMİNİ YARIN TEL AVİV'E İLETMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan Hamas'ın 15 Şubat'ta serbest bırakması öngörülen İsrailli 3 esirin ismini, bugün Tel Aviv'e iletmesinin beklendiği belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.
Habere göre, hükümetten ismini vermek istemeyen bazı kaynaklar, anlaşmanın sürdürülmesi konusunda Hamas'la fiili olarak uzlaşının sağlandığını ve yakında resmi olarak açıklanabileceğini teyit etti.
Haberde "ancak şu ana kadar Başbakanlık ofisinin resmi tutumunun, Hamas'la herhangi bir anlaşmanın olmadığı yönünde" olduğu aktarıldı.
Başbakan Binyamin Netenyahu'nun gün içerisinde üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı görüşmelere rağmen İsrail'in, anlaşmaya göre 15 Şubat'ta sağ olarak serbest bırakılması gereken 3 İsrailli esirin listesini bugün almak için hazırlandığı ifade edildi.