Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

FETÖ'den aranan firari eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı. (AA)

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T'yi (74) yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.