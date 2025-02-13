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FETÖ'den aranan firari eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı

Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü 74 yaşındaki N.T. yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA AA
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 22:09 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 22:19
FETÖ’den aranan firari eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı

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    Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

    FETÖ'den aranan firari eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı. (AA)FETÖ'den aranan firari eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı. (AA)

    Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T'yi (74) yakaladı.

    Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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