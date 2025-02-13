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Hamas'tan Gazze açıklaması: Ateşkesi sürdüreceğiz

Hamas'tan Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Hamas "Ateşkesi sürdüreceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 13:04 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 13:22
Hamas’tan Gazze açıklaması: Ateşkesi sürdüreceğiz

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    Hamas'tan Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Hamas "Ateşkesi sürdüreceğiz" dedi. Hamas'tan yapılan açıklamada "İşgalci İsrail ile imzaladığımız esir takası anlaşmasının belirlenen takvime göre devam edeceğini duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

    HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

    Hamas, İsrail'in engellemelerine takılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının bozulmasından yana olmadıklarını, anlaşmanın uygulanması ve İsrail'in şartlarına tam bağlılık göstermesini istediklerini duyurdu. Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "İSRAİL ATEŞKESE BAĞLI KALSIN"

    Kanu, "Biz ateşkes anlaşmasının bozulmasını istemiyoruz. Anlaşmanın uygulanması ve işgalci İsrail'in tam bağlılık göstermesi konusunda istekliyiz." ifadesini kullandı.

    Hamas Sözüsü, arabulucu ülkelerin anlaşmanın tam uygulanması, İsrail'in anlaşma kapsamındaki insani protokole uyması ve esir takası sürecinin 15 Şubat'ta yeniden başlaması için baskı yaptığını ifade etti.

    Kanu, Hamas'tan bir heyetin Kahire'de görüşmelerde bulunarak İsrail'in engellemeleri ve ateşkes anlaşmasının tam uygulanma yollarını ele aldığını aktardı.

    ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Kanu, "Trump ve Netanyahu'nun kullandığı tehdit ve korkutma dili ateşkes anlaşmasının uygulanmasına hizmet etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

    İHLAL VARSA TAKAS YOK

    Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

    Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

    TRUMP'TAN SOYKIRIM TEHDİDİ

    ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

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