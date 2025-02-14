Barzani'den PKK/YPG açıklaması: "Suriye'deki tüm Kürtleri temsil etmiyor"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani , Suriye 'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmediğini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani (AA)

İsrail'in IKBY'de varlığı olduğu yönündeki iddiaları reddeden Barzani, IKBY'nin koalisyon güçlerine mihmandarlık yapmak istediğini söyledi.

TRUMP'LA GÖRÜŞMEDİK



Erbil ile Bağdat arasındaki ekonomik meselenin siyasileştirildiğini kaydeden Barzani, ABD Başkanı Donald Trump ile şu ana kadar telefon görüşmesi yapmadığını dile getirdi.