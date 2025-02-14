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Barzani'den PKK/YPG açıklaması: "Suriye'deki tüm Kürtleri temsil etmiyor"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen İmralı heyetinin ziyareti öncesi dikkat çeken açıklamalar bulundu. Barzani, "SDG (PKK/YPG), Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmiyor." dedi.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 00:57 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 01:24
Barzani’den PKK/YPG açıklaması: Suriye’deki tüm Kürtleri temsil etmiyor

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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmediğini belirtti.

    IKBY Başbakanı Barzani, Al Arabiya televizyonuna gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani (AA)Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani (AA)

    İsrail'in IKBY'de varlığı olduğu yönündeki iddiaları reddeden Barzani, IKBY'nin koalisyon güçlerine mihmandarlık yapmak istediğini söyledi.

    TRUMP'LA GÖRÜŞMEDİK

    Erbil ile Bağdat arasındaki ekonomik meselenin siyasileştirildiğini kaydeden Barzani, ABD Başkanı Donald Trump ile şu ana kadar telefon görüşmesi yapmadığını dile getirdi.

    PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)

    SDG SURİYE'DEKİ TÜM KÜRTLERİ TEMSİL ETMİYOR

    Barzani, Suriye'de Kürtlerin siyasi sürece katılımını desteklediğini vurgulayarak "SDG (PKK/YPG), Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmiyor." ifadelerini kullandı.

    PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Ferhat Abdi Şahin (DHA)PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Ferhat Abdi Şahin (DHA)

    AÇIKLAMA İMRALI HEYETİNİN ZİYARETİ ÖNCESİ GELDİ

    Öte yandan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyeti, önümüzdeki hafta sonu IKBY'yi ziyaret edecek.

    İmralı'ya giden DEM heyeti (Takvim.com.tr)İmralı'ya giden DEM heyeti (Takvim.com.tr)

    TBMM'deki grup toplantısının ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Öcalan'ın yapmayı planladığı çağrının İmralı heyetinin yapacağı ziyaretler nedeniyle 15 Şubat'a yetişmeyeceğini bildirmişti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. (AA/7 Ocak 2025)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. (AA/7 Ocak 2025)

    Barzani'nin yaptığı açıklamanın bu ziyaretin arefesinde gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Nitekim "terörsüz Türkiye ve Suriye" hedefi kapsamında Ankara, bölgede PKK/YPG'nin silah bırakmasını aksi takdirde yok edileceğini her fırsatta dile getiriyor.

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