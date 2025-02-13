Kent uzlaşısında İBB meclisine sokulan Elif Gül’ün kızı PKK üyesi çıktı!

Kent uzlaşısıyla İBB meclisine sokulan Elif Gül (Sabah) Öyle ki soruşturmada bölücü terör örgütü PKK'nın "Kent Uzlaşısı" faaliyetleri kapsamında 2024 Yerel Seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve aktif görevde olan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

Kent uzlaşısıyla İBB meclisine sokulan Elif Gül (Sabah) TERÖR ÖRGÜTÜ PKK KAMPINI ZİYARETE GİTMİŞLER Sabah'ta yer alan habere göre, Gözaltına alınan şüphelilerden Elif Gül'ün kızının bölücü terör örgütü PKK'ya katıldığı, Elif Gül ve eşinin katılımda aktif rol aldıkları iddia edildi. Elif Gül, eşi ve kızı Dilan Gül'ün 2024 yılında birlikte Şırnak üzerinden bölücü terör örgütünü ziyarete gittikleri, ziyafetin videosu ve fotoğraflarının cep telefonu incelemelerinden çıktığı, kızın bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı ve arandığı ifade edildi.

Kent uzlaşısıyla İBB meclisine sokulan Elif Gül (Sabah) KOD ADI ROZA DERSİM! Elif Gül'ün ikamet aramasında elde edilen dijital materyallerin incelemesinde; Elif Gül ve eşi Fethi Ahmet Gül'ün 2013 yılında İstanbul ilinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan ROZA DERSİM kod adlı kızları Dilan Gül ile PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanı olan Metina bölgesinde 01.11.2014-02.11.2014 tarihlerinde çekilen fotoğrafların bulunduğu, Elif Gül'ün eşi olan Fethi Ahmet Gül ile 29/10/2014 tarihinde Şırnak-Habur sınır kapısından yurt dışı çıkış ve 02/11/2014 tarihinde Şırnak-Habur sınır kapısından giriş kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.Dilan Gül'ün ise 2014 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütünün Metina bölgesinde faaliyet yürüttüğü saptandı. CHP-DEM arasındaki Kandil uzlaşısında yeni perde! Biji Serok Apo sloganı atan DEMli Elif Güle ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıça 5. sıra!