Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki saldırıya kınama! "Nedeninin ortaya çıkarılmasını temenni ediyoruz"

Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığın içine daldı ve olayda 15 kişi yaralandı.
Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığın içine daldı ve olayda 15 kişi yaralandı.
Dışişleri'nden saldırıya kınama mesajı yayınladı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Almanya'nın Münih kentinde bugün (13 Şubat) yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz.