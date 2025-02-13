Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki saldırıya kınama! "Nedeninin ortaya çıkarılmasını temenni ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki saldırıya kınama. (Fotoğraf: X)

Dışişleri'nden saldırıya kınama mesajı yayınladı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Almanya'nın Münih kentinde bugün (13 Şubat) yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz.