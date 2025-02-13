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Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki saldırıya kınama! "Nedeninin ortaya çıkarılmasını temenni ediyoruz"

Almanya’nın Münih kentinde bir araç, kalabalığın arasına daldı. Olayda 15 kişi yaralanırken Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı. Bakanlık paylaşımında "Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 20:06 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 20:06
Dışişleri Bakanlığı’ndan Almanya’daki saldırıya kınama! Nedeninin ortaya çıkarılmasını temenni ediyoruz

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    Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığın içine daldı ve olayda 15 kişi yaralandı.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki saldırıya kınama. (Fotoğraf: X)Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki saldırıya kınama. (Fotoğraf: X)

    Dışişleri'nden saldırıya kınama mesajı yayınladı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Almanya'nın Münih kentinde bugün (13 Şubat) yaşanan ve kasıtlı bir saldırı olduğu tahmin edilen hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz.

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