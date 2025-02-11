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İstanbul'da kar yağdı trafik çilesi katlandı | YOL DURUMU

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, mega kentin trafik çilesini daha da artırdı. Aralıklarla süren yağış özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında sürücülere zor anlar yaşatırken otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 10:09 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 10:09
İstanbul’da kar yağdı trafik çilesi katlandı | YOL DURUMU

İstanbul'da çile haline gelen trafik kar yağışıyla birlikte katlandı...

İstanbul’da kar yağdı trafik çilesi katlandı | YOL DURUMU

Anadolu Yakası'nda sabahın erken saatlerinde başlayan kar nedeniyle Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da bazı yollar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul’da kar yağdı trafik çilesi katlandı | YOL DURUMU

Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de etkili olan kar, yol kenarları ile park halindeki araçların üstünü beyaza bürüdü. Büyükçekmece'deki Alkent 2000 Mahallesi'nde kar nedeniyle bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı.

İstanbul’da kar yağdı trafik çilesi katlandı | YOL DURUMU

KAR NEDENİYLE TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı sabah saatlerinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal mevkileri arasında her iki yönde trafik ağır ilerlerledi. TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul’da kar yağdı trafik çilesi katlandı | YOL DURUMU

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ataşehir'den başlayarak köprü girişlerine kadar devam etti.

İstanbul’da kar yağdı trafik çilesi katlandı | YOL DURUMU

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Halıcıoğlu ve Çağlayan mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu'nda da Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk gözlendi.

İstanbul’da kar yağdı trafik çilesi katlandı | YOL DURUMU

ANLIK İSTANBUL YOL DURUMU

Sabah saatlerinde yüzde 78'leri gören megakentteki trafik yoğunluğu saat 10.00'da yüzde 67 olarak ölçüldü.

Anlık yol durumu için tıklayınız

İstanbul’da kar yağdı trafik çilesi katlandı | YOL DURUMU
İstanbul’da kar yağdı trafik çilesi katlandı | YOL DURUMU
İstanbul’da kar yağdı trafik çilesi katlandı | YOL DURUMU