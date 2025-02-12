İstanbul’da milyonlarca sahte kanser ilacı ele geçirildi! Umut tacirleri tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İstanbul'da, elebaşılığını K.U.'nun yaptığı sahte ilaç imalatçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sahte kanser ilacı üretildiği tespit edilen 4 ayrı depo ve 1 imalathaneye baskın yapıldı.



Aramalarda 5 milyon adet sahte ilaç, 100 bin boş ilaç kutusu, 32 bin marka etiketi ve 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi. Örgütün sahte ilaçları piyasaya sürmek için 9 dolum makinesi ve 350 kilogram toz ham madde kullandığı belirlendi. Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi" suçlarından soruşturma başlatıldı.

2 MİLYAR LİRALIK İLAÇ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hücre-10" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sının tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, açıklamasında, operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte kanser ilaçları ele geçirildiğini belirtti. Operasyonla ilgili açıklama yapan Yerlikaya, "İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi. ÖMER ÇETİN