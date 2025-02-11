Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen zirveye, yaklaşık 30 devlet başkanı ve liderin yanı sıra 140 hükümetin delegasyonu, küresel teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımı bekleniyor.
BAE Kabine İşleri Bakanı ve WGS Başkanı Muhammed El Gergavi, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyada 2000'den beri yaşanan çatışmalar, insani kriz, ekonomik zorluklar ve teknolojik gelişmelere dikkati çekti.
Son 25 yılda dünyada 2 milyon insanın savaşlar ve çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 120 milyon insanın yerinden edildiğini söyleyen El Gergavi, "25 yıl önce dünya nükleer savaşlardan korkuyordu. Bugün en büyük endişemiz, siber savaşlar." dedi.
El Gergavi, geçmişteki hatalardan ders alınmadığı sürece başarısızlığın süreceğini belirterek, "İnsanlık, şu anda tamamen farklı bir dönüm noktasında ve yeni bir döneme giriyor. Geleceği şekillendirmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.