CHP'de "prematüre ön seçim"in tarihi belli oldu! İmamoğlu'na "Aday Özgür Özel olsun" sürprizi... İşte Mansur Yavaş'ın yol haritası

PM KAOSUN GÖLGESİNDE TOPLANDI 6'lı masanın kaotik ortamını aratmayan 3'lü masa görüşmesi sonrası CHP PM'si "ön seçim" ve "Mansur Yavaş" gündemiyle toplandı. Toplantıda cumhurbaşkanı adayının 1 milyon 600 bin dolayındaki CHP üyesinin oylarıyla belirlenmesi için ön seçim yapılması görüşüldü. PM ön seçim kararına onay verirken, takvim, yöntem ve ön seçim süreçlerine ilişkin de MYK'ya yetki verdi. ÖN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU PM sonrası Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin 23 Mart pazar günü yapılması kararlaştırıldı. "Saraçhane Bülbülü" olarak bilinen Şaban Sevinç, "CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği tüm üyelerle ön seçimi 23 Mart pazar günü yapacak" paylaşımında bulundu. Mansur Yavaş 'ın her halükarda aday olacağını Genel Merkez'e ilettiği öğrenildi.

CHP PM üyesi: ʺGenel başkan adaylıktan feragat edemezʺ (Takvim.com.tr)



Öte yandan PM toplantısı kriz ve tartışmalara sahne oldu.



PM'de 3 üye adayın erken belirlenmesine karşı çıktı ve ön seçim dışındaki alternatiflerin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. BBC TÜrkçe'de yer alan habere göre; Karşı çıkan kanatta yer alan bir PM üyesi, adayın erken belirlemesini, "prematüre doğum olur" ifadeleriyle eleştirdi.

Başka bir PM üyesi de seçime en az 2 yıl olduğunu hatırlattı ve "Bizim bütün planlarımız, seçimin bu yıl olacağı üzerine yapılıyor. Ama önümüzdeki hafta bir belediyemize daha operasyon olursa, biz bu ön seçimi nasıl yürüteceğiz?" görüşünü dile getirdi.



ÖZGÜR ÖZEL SÜRPRİZİ... "GENEL BAŞKAN ADAYLIKTAN FERAGAT EDEMEZ"



Bazı üyeler, adayın partinin genel başkanı olması gerektiğini savunarak, "Genel başkan adaylıktan feragat edemez. Ya Özgür Özel olmalı ya da İmamoğlu genel başkanlığı üstlenip, aday olmalı" çıkışını yaptı.

İmamoğlu'nun ön seçime muhtemelen "tek aday" olarak gireceğini belirten bir PM üyesi de "Tek kişinin aday olacağı bir ön seçim mantıklı değil" dedi.