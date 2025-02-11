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CHP'de "prematüre ön seçim"in tarihi belli oldu! İmamoğlu'na "Aday Özgür Özel olsun" sürprizi... İşte Mansur Yavaş'ın yol haritası

CHP'de ön seçim Ekrem İmamoğlu'nun baskısıyla 23 Mart'ta yapılacak. "Ön seçim" ve "Mansur Yavaş" gündemli PM toplantısı kaotik bir havada yapıldı. Bazı CHP PM üyeleri adayın erken belirlemesini "prematüre doğum olur" diyerek eleştirip İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Toplantıda "Özgür Özel" sürprizi de yaşandı. Bir PM üyesi "Genel başkan adaylıktan feragat edemez" sözleriyle Özel'in aday olmasını istedi. Ekremci blok ise "Süreç başladı, kampanya hazır" deyip aday dayatmasında bulundu. "Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu "İmamoğlu'na faul yapabilir" denirken Yavaş'ın yol haritası da şekillendi.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:34 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:51
CHP’de prematüre ön seçimin tarihi belli oldu! İmamoğlu’na Aday Özgür Özel olsun sürprizi... İşte Mansur Yavaş’ın yol haritası

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    CHP'nin Ankara'daki 3'lü zirvesinden uzlaşı çıkmadı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na rest çekip ön seçime katılmayacağını duyurdu.

    Görüşme oldukça sert ve gergin geçti. Yavaş'ın "Partiyi mi yoksa bir kişiyi mi düşüneceğiz?" sözleri üzerine Ekrem İmamoğlu'nun salonu terk ettiği öğrenildi. Daha sonra tekrar masaya dönen İmamoğlu ve Yavaş bu kez "troller" üzerinden birbirine girdi.

    İmamoğlu'na liste verip "Trollerini üzerimden çek" diyen Yavaş, Özel'e de "Konuşacağın zaman önden haberim olsun" sözleriyle veryansın etti.

    CHP'nin 3'lü masası gerilimlere sahne oldu! Mansur Yavaş rest çekti İmamoğlu salonu terk etti (Takvim.com.tr)CHP'nin 3'lü masası gerilimlere sahne oldu! Mansur Yavaş rest çekti İmamoğlu salonu terk etti (Takvim.com.tr)

    PM KAOSUN GÖLGESİNDE TOPLANDI

    6'lı masanın kaotik ortamını aratmayan 3'lü masa görüşmesi sonrası CHP PM'si "ön seçim" ve "Mansur Yavaş" gündemiyle toplandı. Toplantıda cumhurbaşkanı adayının 1 milyon 600 bin dolayındaki CHP üyesinin oylarıyla belirlenmesi için ön seçim yapılması görüşüldü. PM ön seçim kararına onay verirken, takvim, yöntem ve ön seçim süreçlerine ilişkin de MYK'ya yetki verdi.

    ÖN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

    PM sonrası Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin 23 Mart pazar günü yapılması kararlaştırıldı. "Saraçhane Bülbülü" olarak bilinen Şaban Sevinç, "CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği tüm üyelerle ön seçimi 23 Mart pazar günü yapacak" paylaşımında bulundu.

    Mansur Yavaş'ın her halükarda aday olacağını Genel Merkez'e ilettiği öğrenildi.

    CHP PM üyesi: ʺGenel başkan adaylıktan feragat edemezʺ (Takvim.com.tr)CHP PM üyesi: ʺGenel başkan adaylıktan feragat edemezʺ (Takvim.com.tr)

    Öte yandan PM toplantısı kriz ve tartışmalara sahne oldu.

    PM'de 3 üye adayın erken belirlenmesine karşı çıktı ve ön seçim dışındaki alternatiflerin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. BBC TÜrkçe'de yer alan habere göre; Karşı çıkan kanatta yer alan bir PM üyesi, adayın erken belirlemesini, "prematüre doğum olur" ifadeleriyle eleştirdi.

    Başka bir PM üyesi de seçime en az 2 yıl olduğunu hatırlattı ve "Bizim bütün planlarımız, seçimin bu yıl olacağı üzerine yapılıyor. Ama önümüzdeki hafta bir belediyemize daha operasyon olursa, biz bu ön seçimi nasıl yürüteceğiz?" görüşünü dile getirdi.

    ÖZGÜR ÖZEL SÜRPRİZİ... "GENEL BAŞKAN ADAYLIKTAN FERAGAT EDEMEZ"

    Bazı üyeler, adayın partinin genel başkanı olması gerektiğini savunarak, "Genel başkan adaylıktan feragat edemez. Ya Özgür Özel olmalı ya da İmamoğlu genel başkanlığı üstlenip, aday olmalı" çıkışını yaptı.

    İmamoğlu'nun ön seçime muhtemelen "tek aday" olarak gireceğini belirten bir PM üyesi de "Tek kişinin aday olacağı bir ön seçim mantıklı değil" dedi.

    İmamoğlu'na yakın isimler ʺSüreç başladıʺ deyip daha yoklamaya girmeden İmamoğlu'nun adaylığını ilan etti (Takvim.com.tr)İmamoğlu'na yakın isimler ʺSüreç başladıʺ deyip daha yoklamaya girmeden İmamoğlu'nun adaylığını ilan etti (Takvim.com.tr)


    Peki, Ekrem İmamoğlu cephesi nasıl bir tutum aldı.

    EKREMCİLERDEN ADAYLIK İLANI: SÜREÇ BAŞLADI, KAMPANYA HAZIR

    İmamoğlu'na yakın isimler "Süreç başladı" deyip daha yoklamaya girmeden İmamoğlu'nun adaylığını ilan etti. Kampanyalarının hazır olduğunu dile getirdi.

    MANSUR YAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU KORKUSU... "İMAMOĞLU'NA FAUL YAPABİLİRLER"

    Hem Genel Merkez'i hem de Saraçhane bloğunu Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu korkusu sardı. Mansur Yavaş'ın "Gün ola harman ola" diyerek işaret ettiği İmamoğlu'nun yargı sürecine ilişkin CHP'li kurmaylar "İmamoğlu'na faul yapılabilir" dedi.

    Mansur Yavaş'ın yol haritası belli oldu (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'ın yol haritası belli oldu (Takvim.com.tr)


    MANSUR YAVAŞ'IN YOL HARİTASI

    Bu tartışmaların gölgesinde Mansur Yavaş'ın izleyeceği yol haritası merak ediliyor.

    Yavaş'ın her halükarda aday olacağı, gerekirse imza toplayıp seçime bağımsız gireceği değerlendiriliyor.

    ABB Başkanı, Ankara'daki 3'lü görüşmede masaya "Centilmenlik Anlaşması" getirdi. Anlaşmaya göre Yavaş, 100 bin imza toplayıp seçime bağımsız girmek istiyor. CHP'nin iki adayla seçime girdiği bu senaryoda adaylardan biri ikinci tura kalırsa daha az oy alan diğer adaya tam destek verecek.

    Çekilen isim ise Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak.

    Bahse konu anlaşma 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili Hasan Subaşı imzası taşıyor.

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