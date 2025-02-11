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İstanbul'da sahte kanser ilacı imalatı yapan çete çökertildi! Piyasa değeri 2 milyar TL

İstanbul’da elebaşılığını K.Uç’nun yaptığı sahte kanser ilacı imalatı yapan çete Hücre-10 operasyonuyla çökertildi. Söz konusu operasyonda piyasa değeri 2 milyar TL olan kanser ilaçları ele geçirildi.

İHA İHA
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 08:56
İstanbul’da sahte kanser ilacı imalatı yapan çete çökertildi! Piyasa değeri 2 milyar TL

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    İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da elebaşılığını K.U.'nun yaptığı sahte ilaç imalatçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-10" operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildiğini, sahte ilaç imalatçısı 8 şüphelinin yakalandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, zanlıların 6'sının tutuklandığını, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

    Sahte kanser ilacı imal eden çete çökertildi

    "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; insanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

    "Operasyonlar sonucu; 5 milyon adet sahte ilaç, 100 bin adet boş ilaç kutusu, 32 bin adet marka etiketi, 9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinası, 350 kg toz ham madde ve 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

    Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

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