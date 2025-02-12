Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı’na TOGG hediye etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'nde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ve Malezya'nın ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliğini artırma konusunda fikir birliği içinde olduklarını vurguladı:



Türk ve Malay halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları, asırlar öncesine dayanıyor. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketlilik ve çeşitliliği, kazan kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içindeyiz.



Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdik. Görüşmelerimizde sanayi ve teknoloji, enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi ele alıp, işbirliği imkânlarını değerlendirdik. Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle takip ediyoruz. Sorunun özünde, İsrail'in, istila ve katliam politikasında ısrar etmesi var. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir.



SIFIR ATIK TEŞEKKÜRÜ

Malezya'da Başkan Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Burada Emine Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail'i, Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif karşıladı. Sharif, sıfır atık konusundaki vizyoner liderliği için Emine Erdoğan'ı teşekkürlerini sundu. Ziyaret kapsamında, Sıfır Atık Vakfı ve Kuala Lumpur Belediyesi arasında "Stratejik İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN