Malezya Başbakanı Enver İbrahim’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Dünya Müslüman aleminin lideri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan turu kapsamında Malezya'daki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan Malezya'da Başbakan Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı (Footğraf: AA)

Törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Başkan Erdoğan, tören kıtasını ve Malezya heyetini selamladı.

Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, yapılacak anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

ENVER İBRAHİM'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Basın toplantısında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü ile bahsetti.

"DÜNYA MÜSLÜMANLARININ LİDERİ"

İbrahim, "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ağırlıyoruz, şanslıyız" ifadelerini kullandı.