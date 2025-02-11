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Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Dünya Müslüman aleminin lideri

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü ile bahsetti. İbrahim, "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Gazze için verdiği mücadeleye dikkat çeken Enver İbrahim, "Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. İnsani yardım konusunda bildiğim başka hiçbir ülke Türkiye kadarını yapmadı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 09:08 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 09:29
Malezya Başbakanı Enver İbrahim’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Dünya Müslüman aleminin lideri

İÇİNDEKİLER

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan turu kapsamında Malezya'daki temaslarını sürdürüyor.

    "Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda''

    Erdoğan Malezya'da Başbakan Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen resmi törenle karşılandı.

    Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı (Footğraf: AA)Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı (Footğraf: AA)

    Törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Başkan Erdoğan, tören kıtasını ve Malezya heyetini selamladı.

    Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, yapılacak anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

    ENVER İBRAHİM'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
    Basın toplantısında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü ile bahsetti.

    "DÜNYA MÜSLÜMANLARININ LİDERİ"
    İbrahim, "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ağırlıyoruz, şanslıyız" ifadelerini kullandı.

    GAZZE İÇİN YAPTIKLARINI BAŞKASI YAPMADI
    Enver İbhrahim, "Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. İnsani yardım konusunda bildiğim başka hiçbir ülke Türkiye kadarını yapmadı" dedi.

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