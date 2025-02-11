Başkan Erdoğan Malezya’da! Resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan Asya turuna çıktı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Erdoğan, ziyaretin ilk durağı olan Malezya'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan Asya turuna çıktı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Erdoğan, ziyaretin ilk durağı olan Malezya'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.
Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.
Başkan Erdoğan'a Malezya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
Malezya Başbakanlık ofisindeki karşılama töreninin ardından iki liderin başbaşa görüşmeye gerçekleştireceği öğreneildi.
Ardından da heyetlerarası görüşmeler yapılacak.
Erdoğan ve Enver İbrahim, mutabakata varılan anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Daha sonra Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu kapanışına iştirak edecek.
SONRAKİ DURAK ENDONEZYA
Erdoğan, Malezya'daki görüşmelerini tamamladıktan sonra Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geçecek.
Erdoğan, ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret ederek Asya-Pasifik turunu tamamlayacak.
Erdoğan'ın mevkidaşlarıyla görüşmelerinde ikili ilişkiler ele alınacak.
İş birliği imkanlarının arttırılması değerlendirilecek. İş adamlarının bir araya geleceği İş Forumları düzenlenecek.
Enerji, sağlık, gıda, turizm gibi başlıklarda iş birliği imkanlarının arttırılması ele alınacak.