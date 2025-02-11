Başkan Erdoğan Malezya’da! Resmi törenle karşılandı

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI Erdoğan, ziyaretin ilk durağı olan Malezya 'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, ziyaretin ilk durağı olan Malezya'da resmi törenle karşılandı. (AA)

Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Başkan Erdoğan'a Malezya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Malezya Başbakanlık ofisindeki karşılama töreninin ardından iki liderin başbaşa görüşmeye gerçekleştireceği öğreneildi.