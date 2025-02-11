3'lü masada birbirlerini yediler! Ekrem İmamoğlu salonu terk etti... Mansur Yavaş "Trollerini üzerimden çek Ekrem" resti çekti

Görüşmeye ilişkin Özel "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" paylaşımında bulunsa da savaş patlak verdi. Mansur Yavaş, Özel ve İmamoğlu'na rest çekip ön seçime girmeyeceğini ilan etti.

CHP'nin 3'lü masası gerilimlere sahne oldu! Mansur Yavaş rest çekti İmamoğlu salonu terk etti (Takvim.com.tr) EKREM İMAMOĞLU SALONU TERK ETTİ Takvim.com.tr, CHP kulislerine daldı. CHP'nin 3'lü savaş masasında neler konuşulduğu arka planda ne pazarlıklar yapıldığı netleşmeye başladı. Buna göre; Görüşmede Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği, Mansur Yavaş'ın "Ortada seçim yokken cumhurbaşkanı adayının şimdiden belirlenmesini doğru bulmuyorum. Partiyi mi yoksa bir kişiyi mi düşüneceğiz?" sözleri sonrası İmamoğlu'nun sinirlenip bir süre salonu terk ettiği öğrenildi.

CHP'nin 3'lü masası gerilimlere sahne oldu! Mansur Yavaş rest çekti İmamoğlu salonu terk etti (Takvim.com.tr)





Yavaş ön seçime neden karşı olduğunu şu sözlerle gerekçelendirdi:



Sadece CHP'li üyelerin katılımıyla yapılacak olan bir seçim Türkiye'nin eğilimini yansıtmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için değişik kesimlerden de oy almamız lazım.



Şimdi seçilecek olan cumhurbaşkanı adayı 3 yıl boyunca belediye ile ilgili hizmetlerle ilgilenmeyecek. Oysa biz seçilirken halka söz verdik. Bu ben dahi olsam yanlıştır.

Ben seçimlerin bu kadar erken olacağını düşünmüyorum. Ön seçimle aday belirleme tek kriter olmamalı. Türkiye genelinde anket yapmak gibi, ön seçimden başka yöntemleri de değerlendirmeliyiz. Bugün yapılacak olan bir ön seçime girmem.