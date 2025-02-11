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3'lü masada birbirlerini yediler! Ekrem İmamoğlu salonu terk etti... Mansur Yavaş "Trollerini üzerimden çek Ekrem" resti çekti

CHP'nin 3'lü savaş masasının perde arkası netleşmeye başladı. Takvim.com.tr, CHP kulislerine daldı. Ankara'daki görüşmenin oldukça gergin geçtiği, Mansur Yavaş'ın "Partiyi mi yoksa bir kişiyi mi düşüneceğiz?" sözleri üzerine Ekrem İmamoğlu'nun salonu terk ettiği öğrenildi. Ön seçime neden karşı olduğun anlatan ABB Başkanı, "Şimdi girmem ama zamanında yapılırsa girerim" şerhi koydu. İmamoğlu'na liste verip "Trollerini üzerimden çek" diyen Yavaş, Özel'e de "Konuşacağın zaman önden haberim olsun" resti çekti. Masada 6'lı masayı aratmayan pazarlıklar da yapıldı. "Centilmenlik Anlaşması" gündeme getirildi.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 09:24
3’lü masada birbirlerini yediler! Ekrem İmamoğlu salonu terk etti... Mansur Yavaş Trollerini üzerimden çek Ekrem resti çekti

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    CHP'de 6'lı masa günlerini aratmayan 3'lü masa kuruldu. Genel Başkan Özgür Özel, adaylık çekişmesi içerisinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş akşam yemeğinde bir araya geldi.

    2,5 saatlik görüşmede Mansur Yavaş anket sonuçlarını masaya koydu, ön seçime neden karşı olduğunu detaylarıyla anlattı. Özel - İmamoğlu ikilisi ön seçimin yapılacağını vurgulayınca masadan uzlaşı çıkmadı.

    Görüşmeye ilişkin Özel "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" paylaşımında bulunsa da savaş patlak verdi. Mansur Yavaş, Özel ve İmamoğlu'na rest çekip ön seçime girmeyeceğini ilan etti.

    CHP'nin 3'lü masası gerilimlere sahne oldu! Mansur Yavaş rest çekti İmamoğlu salonu terk etti (Takvim.com.tr)CHP'nin 3'lü masası gerilimlere sahne oldu! Mansur Yavaş rest çekti İmamoğlu salonu terk etti (Takvim.com.tr)


    EKREM İMAMOĞLU SALONU TERK ETTİ

    Takvim.com.tr, CHP kulislerine daldı. CHP'nin 3'lü savaş masasında neler konuşulduğu arka planda ne pazarlıklar yapıldığı netleşmeye başladı.

    Buna göre;

    Görüşmede Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği, Mansur Yavaş'ın "Ortada seçim yokken cumhurbaşkanı adayının şimdiden belirlenmesini doğru bulmuyorum. Partiyi mi yoksa bir kişiyi mi düşüneceğiz?" sözleri sonrası İmamoğlu'nun sinirlenip bir süre salonu terk ettiği öğrenildi.

    CHP'nin 3'lü masası gerilimlere sahne oldu! Mansur Yavaş rest çekti İmamoğlu salonu terk etti (Takvim.com.tr)CHP'nin 3'lü masası gerilimlere sahne oldu! Mansur Yavaş rest çekti İmamoğlu salonu terk etti (Takvim.com.tr)


    Yavaş ön seçime neden karşı olduğunu şu sözlerle gerekçelendirdi:

    Sadece CHP'li üyelerin katılımıyla yapılacak olan bir seçim Türkiye'nin eğilimini yansıtmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için değişik kesimlerden de oy almamız lazım.

    Şimdi seçilecek olan cumhurbaşkanı adayı 3 yıl boyunca belediye ile ilgili hizmetlerle ilgilenmeyecek. Oysa biz seçilirken halka söz verdik. Bu ben dahi olsam yanlıştır.

    Ben seçimlerin bu kadar erken olacağını düşünmüyorum. Ön seçimle aday belirleme tek kriter olmamalı. Türkiye genelinde anket yapmak gibi, ön seçimden başka yöntemleri de değerlendirmeliyiz. Bugün yapılacak olan bir ön seçime girmem.

    Mansur Yavaş ʺZamanında yapılacak olan bir ön seçime girerimʺ dedi (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş ʺZamanında yapılacak olan bir ön seçime girerimʺ dedi (Takvim.com.tr)



    ŞERH KOYDU... "ŞİMDİ GİRMEM AMA ZAMANINDA YAPILIRSA GİRERİM"

    "Şimdi yapılacak olan bir ön seçime girmem" diyen Yavaş'ın zamanında yapılacak olan bir ön seçime gireceğini söylemesi ise dikkat çekti.

    İMAMOĞLU'NA LİSTE VERDİ... "TROLLERİNİ ÜZERİMDEN ÇEK EKREM"

    Mansur Yavaş masaya Ekrem İmamoğlu ve İBB tarafından fonlanan Saraçhane trollerinin şahsını hedef alan paylaşımlarını da getirdi. İmamoğlu'na belgeler sunup "Trollerini üzerimden çek Ekrem" mesajı verdi.

    Yavaş, İmamoğlu'na hitaben şu ifadeleri kullandı:

    "İşte, size yakın olduğunu öğrendiğim bazı kişiler benim aleyhimde yazıp-çiziyorlar. Bu troll ekibini durdurmanız gerekir. İşte bunların bazılarının isimleri ve benim için yazdıkları. Bunları durdurmanız gerekir"

    Bunun üzerine İmamoğlu, Yavaş'tan aldığı listeyi değerlendireceğini belirtip "Bazı isimleri biliyorum, onların ne yaptığı konusunda bilgi sahibi değilim" yanıtını verdiği söylendi.

    Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in kamuoyuna yansıyan açıklamalarından rahatsız (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in kamuoyuna yansıyan açıklamalarından rahatsız (Takvim.com.tr)

    YAVAŞ'TAN HEM ÖZEL'E HEM DE İMAMOĞLU'NA ÜLTİMATOM: ÖNCEDEN HABERİM OLSUN

    Mansur Yavaş'ın bir diğer rahatsızlık duyduğu konu ise Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları oldu.

    Bilindiği üzere İmamoğlu ve Özel, ön seçime karşı olan Yavaş'a üstü kapalı bir biçimde "Ayağımıza dolanma" mesajları gönderiyordu.

    Yavaş konuya ilişkin "Bir açıklama yapılacağı zaman bana da önceden bilgi verilmesini rica ediyorum. Bilgim dışında bir açıklama olduğunda bunu basından öğreniyorum. Boşa düşüyorum. Bu da hoş olmuyor. Açıklama yapınca sanki parti yönetimine karşıymışım gibi anlamlar çıkarılıyor. Seçmenin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir süreç yürütülmeli" dedi.

    CHPdeki 3lü zirveden at pazarlığı çıktı! Ön seçime girmem diyen Mansur Yavaş Centilmenlik Anlaşması önerdi: 100 bin imza toplayacakCHPdeki 3lü zirveden at pazarlığı çıktı! Ön seçime girmem diyen Mansur Yavaş Centilmenlik Anlaşması önerdi: 100 bin imza toplayacak

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    Bir yandan da görüşme 6'lı masa esintilerine sahne oldu.

    Bir ara Mansur Yavaş, Ali Taş'ın 9 Şubat'ta yayımlanan "Centilmenlik anlaşması ve kaygı eşiği" yazısını okudu. İmamoğlu ve Özel'e "Centilmenlik Anlaşması" önerdi.

    Anlaşmaya göre Yavaş, CHP çatısından ayrılmadan 100 bin imza toplayıp seçime bağımsız girmek istiyor. CHP'nin iki adayla seçime girdiği bu senaryoda adaylardan biri ikinci tura kalırsa daha az oy alan diğer adaya tam destek verecek.

    Çekilen isim ise Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak. Öte yandan bahse konu anlaşma 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili Hasan Subaşı imzası taşıyor.

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