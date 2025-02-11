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DEM'li Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında hapis kararı! "PKK tükürüğü"ne 3 yıl 9 ay ceza

DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davada 3 yıl 9 ay ceza aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 10:03
DEM’li Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında hapis kararı! PKK tükürüğüne 3 yıl 9 ay ceza

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    DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "terör örgütüne yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

    Diyarbakır'da 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

    İmamoğlu 15 Temmuz'un yıl dönümünde ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen Zeydan ve terör tutuklusu Ahmet Özer'i Saraçhane'de ağırlamıştı (Takvim.com.tr)İmamoğlu 15 Temmuz'un yıl dönümünde ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen Zeydan ve terör tutuklusu Ahmet Özer'i Saraçhane'de ağırlamıştı (Takvim.com.tr)


    REZİL SÖZLERİ HALA HAFIZALARDA: PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR TÜKÜRÜĞÜYLE

    Abdullah Zeydan, 2015 yılında bir mitingde partililerine hitap ederken Türk halkını ve Türk askerini hedef almıştı.

    Zeydan, "PKK'yı Kürt halkının gücünü kimse test etmeye kalkışmasın. PKK Türkiye ve Orta Doğu'yu gül bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış hareketidir. Kürt halkını gücünü test etmeye kalkanlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer PKK Türkiye'yi gül bahçesine çevirmek istemeseydi PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle" ifadelerini kullanmıştı.

    DEM'li Abdullah Zeydan (Takvim.com.tr)DEM'li Abdullah Zeydan (Takvim.com.tr)

    2022'DE TAHLİYE EDİLDİ

    Bu sözlerinden sonra tutuklanan Zeydan, partinin o zamanki adıyla HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücreye yerleştirilmişti.

    Zeydan, 2022 yılında tahliye edildi ve 31 Mart seçimlerinde DEM Parti tarafından aday gösterildi.

    15 Temmuzun 8. yılında Saraçhanede şehitlerin kemiklerini sızlatan kare! İmamoğlu PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Zeydanı ağırladı15 Temmuzun 8. yılında Saraçhanede şehitlerin kemiklerini sızlatan kare! İmamoğlu PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Zeydanı ağırladı

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