DEM'li Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında hapis kararı! "PKK tükürüğü"ne 3 yıl 9 ay ceza

İmamoğlu 15 Temmuz'un yıl dönümünde ʺPKK sizi tükürüğüyle boğarʺ diyen Zeydan ve terör tutuklusu Ahmet Özer'i Saraçhane'de ağırlamıştı (Takvim.com.tr)





REZİL SÖZLERİ HALA HAFIZALARDA: PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜYLE BOĞAR TÜKÜRÜĞÜYLE



Abdullah Zeydan, 2015 yılında bir mitingde partililerine hitap ederken Türk halkını ve Türk askerini hedef almıştı.

Zeydan, "PKK'yı Kürt halkının gücünü kimse test etmeye kalkışmasın. PKK Türkiye ve Orta Doğu'yu gül bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış hareketidir. Kürt halkını gücünü test etmeye kalkanlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer PKK Türkiye'yi gül bahçesine çevirmek istemeseydi PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle" ifadelerini kullanmıştı.