Başkan Erdoğan’dan Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyamız yeni br paylaşım kavgasında.

GÜÇLÜ, ZORBA, SEÇKİN VE ZENGİNLERİN DÜZENİ



Kuzey Amerika'da doğan bir çocuğun Afrika'da doğan bir çocuktan daha fazla imkana sahip olmasını normal karşılayabilir miyiz? Haklıyı, mazlumu, zayıfı değil güçlüyü, zorbayı, seçkini, zengini koruyan bu yapının aynı şekilde devam etmesi doğru da mümkün de değildir. Çünkü adaletin olmadığı, adaletin vahşi çıkarlar uğruna rafa kaldırıldığı bir yerde insanlık adına barış, huzur ve kalkınma olmaz.

YENİ BİR KÜRESEL SİSTEME İHTİYACIMIZ VAR



Yeni bir küresel sisteme ihtiyacımız var. Dünya beşten büyüktür şiarımız işte bu yeni düzenin sembolü haline gelmiştir. İmtiyazlılar kulübü bunu istemese de daha adil bir dünya mümkündür.