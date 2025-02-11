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Uşak'ta fabrika işçileri karbonmonoksitten zehirlendi! 17 kişi hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta faaliyet gösteren tekstil fabrikasında 17 işçi, karın ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti nedeniyle rahatsızlandı. İşçilerin ihbarı ile fabrikaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçiler hastaneye yetiştirilirken AFAD ekipleri fabrikadaki karbonmonoksit miktarını belirlemek için inceleme yaptı.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 05:38 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 05:42
Uşak’ta fabrika işçileri karbonmonoksitten zehirlendi! 17 kişi hastaneye kaldırıldı

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    Uşak'ta, tekstil fabrikasında çalışan 17 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden 1'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilirken, AFAD ekipleri fabrikadaki karbonmonoksit miktarını belirlemek için ölçüm yaptı.

    AFAD ekipleri fabrikadaki karbonmonoksit miktarını belirlemek için ölçüm yaptı. (DHA)AFAD ekipleri fabrikadaki karbonmonoksit miktarını belirlemek için ölçüm yaptı. (DHA)

    İŞÇİLERDEN BİRİSİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

    Olay, saat 00.30 sıralarında Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dokuma bölümünde çalışan 17 işçi, karın ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti nedeniyle rahatsızlandı. İşçilerin ihbarı ile fabrikaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 17 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden G.K'nın (30) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    İşçilerden G.K'nın hayati tehlikesinin bulunuyor. (DHA)İşçilerden G.K'nın hayati tehlikesinin bulunuyor. (DHA)

    ÜRETİM DURDURULDU

    Olayla ilgili inceleme başlatılırken AFAD ekipleri de fabrikada karbonmonoksit miktarının belirlenmesi için ölçüm yaptı. AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fabrikada yapılan ölçümlerde karbonmonoksit gazının 115-150 ppm arasında değer ölçülmüştür." ifadelerine yer verildi. Fabrikada tedbir amacıyla üretime son verilirken, olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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