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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da 6'lı masa benzeri 3'lü masa kurdu. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş akşam yemeğinde bir araya geldi.



2,5 saatlik görüşmede Mansur Yavaş anket sonuçlarını masaya koydu, ön seçime neden karşı olduğunu detaylarıyla anlattı. Özel - İmamoğlu ikilisi ön seçimin yapılacağını vurgulayınca masadan uzlaşı çıkmadı.



Görüşme sonu Özel "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" paylaşımında bulunsa da savaş patlak verdi. Mansur Yavaş, Özel ve İmamoğlu'na rest çekip ön seçime girmeyeceğini ilan etti.

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺ önerisi (Takvim.com.tr)





3'LÜ GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI



Ankara'daki 3'lü görüşmenin arka planı ve masada neler konuşulduğu netleşmeye başladı. Mansur Yavaş: Ön seçime katılmayacağım!

MANSUR YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAĞINI SÖYLEDİ



CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Özel'in gözünün içine baka baka ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını söyledi. Gündemin ön seçim olmadığının altını çizdi.