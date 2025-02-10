Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da 6'lı masa benzeri 3'lü masa kurdu. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş akşam yemeğinde bir araya geldi.
2,5 saatlik görüşmede Mansur Yavaş anket sonuçlarını masaya koydu, ön seçime neden karşı olduğunu detaylarıyla anlattı. Özel - İmamoğlu ikilisi ön seçimin yapılacağını vurgulayınca masadan uzlaşı çıkmadı.
Görüşme sonu Özel "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" paylaşımında bulunsa da savaş patlak verdi. Mansur Yavaş, Özel ve İmamoğlu'na rest çekip ön seçime girmeyeceğini ilan etti.
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺ önerisi (Takvim.com.tr)
3'LÜ GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI
Ankara'daki 3'lü görüşmenin arka planı ve masada neler konuşulduğu netleşmeye başladı.
MANSUR YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAĞINI SÖYLEDİ
CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Özel'in gözünün içine baka baka ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını söyledi. Gündemin ön seçim olmadığının altını çizdi.
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺ önerisi (Takvim.com.tr)
"ÖN SEÇİM AYRIŞMALARA YOL AÇAR"
Ön seçim kararının partililer arasında büyük bir ayrışmaya yol açacağını vurgulayan ABB Başkanı, ön seçimin tek başına kullanıldığı bir mekanizmanın sağlıklı sonuçlar doğurmayabileceğini işaret etti. Adayı üyelerin değil vatandaşın seçmesi gerektiğini söyledi.
YAVAŞ'TAN "CENTİLMENLİK" ANLAŞMASI ÖNERİSİ
Görüşmede masaya kamuoyu yoklamalarını içeren anketleri getiren Mansur Yavaş, Ali Taş'ın 9 Şubat'ta yayımlanan "Centilmenlik anlaşması ve kaygı eşiği" yazısını okudu.
ABB Başkanı, 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili Hasan Subaşı'nın imzasını taşıyan "Centilmenlik Anlaşması"nı önerdi.