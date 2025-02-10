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CHP'deki 3'lü zirveden at pazarlığı çıktı! "Ön seçime girmem" diyen Mansur Yavaş "Centilmenlik Anlaşması" önerdi: 100 bin imza toplayacak

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in bir araya geldiği CHP'nin 3'lü masasından at pazarlığı çıktı. Ön seçime katılmayacağını bildiren Yavaş, Özel ve İmamoğlu'na "Centilmenlik Anlaşması" önerdi. Anlaşmaya göre Yavaş, CHP çatısından ayrılmadan 100 bin imza toplayıp seçime bağımsız girmek istiyor. CHP'nin iki adayla seçime girdiği bu senaryoda adaylardan biri ikinci tura kalırsa daha az oy alan diğer adaya tam destek verecek. Çekilen isim ise Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacak. Öte yandan bahse konu anlaşma 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili Hasan Subaşı imzası taşıyor.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 14:21
CHP’deki 3’lü zirveden at pazarlığı çıktı! Ön seçime girmem diyen Mansur Yavaş Centilmenlik Anlaşması önerdi: 100 bin imza toplayacak

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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da 6'lı masa benzeri 3'lü masa kurdu. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş akşam yemeğinde bir araya geldi.

    2,5 saatlik görüşmede Mansur Yavaş anket sonuçlarını masaya koydu, ön seçime neden karşı olduğunu detaylarıyla anlattı. Özel - İmamoğlu ikilisi ön seçimin yapılacağını vurgulayınca masadan uzlaşı çıkmadı.

    Görüşme sonu Özel "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" paylaşımında bulunsa da savaş patlak verdi. Mansur Yavaş, Özel ve İmamoğlu'na rest çekip ön seçime girmeyeceğini ilan etti.

    Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺ önerisi (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺ önerisi (Takvim.com.tr)


    3'LÜ GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

    Ankara'daki 3'lü görüşmenin arka planı ve masada neler konuşulduğu netleşmeye başladı.

    Mansur Yavaş: Ön seçime katılmayacağım!


    MANSUR YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAĞINI SÖYLEDİ

    CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Özel'in gözünün içine baka baka ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını söyledi. Gündemin ön seçim olmadığının altını çizdi.

    Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺ önerisi (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺ önerisi (Takvim.com.tr)



    "ÖN SEÇİM AYRIŞMALARA YOL AÇAR"

    Ön seçim kararının partililer arasında büyük bir ayrışmaya yol açacağını vurgulayan ABB Başkanı, ön seçimin tek başına kullanıldığı bir mekanizmanın sağlıklı sonuçlar doğurmayabileceğini işaret etti. Adayı üyelerin değil vatandaşın seçmesi gerektiğini söyledi.

    YAVAŞ'TAN "CENTİLMENLİK" ANLAŞMASI ÖNERİSİ

    Görüşmede masaya kamuoyu yoklamalarını içeren anketleri getiren Mansur Yavaş, Ali Taş'ın 9 Şubat'ta yayımlanan "Centilmenlik anlaşması ve kaygı eşiği" yazısını okudu.

    ABB Başkanı, 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili Hasan Subaşı'nın imzasını taşıyan "Centilmenlik Anlaşması"nı önerdi.

    Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺ önerisi (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺ önerisi (Takvim.com.tr)



    Peki, nedir bu Centilmenlik Anlaşması?

    Yavaş'ın önerisine göre;

    - Ön seçimde İmamoğlu aday ilan edilirse 100 bin imza toplayıp CHP'ye bağlılık bildirerek seçime bağımsız girerim.

    - CHP iki adayla seçime girsin, üç adaylı süreçte tüm muhalif kesimin oyları toplansın.

    - Adaylardan biri ikinci tura kalırsa daha az oy alan diğer adaya tam destek verip Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını ilan etsin.

    Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺ önerisi (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'tan İmamoğlu ve Özel'e ʺCentilmenlik Anlaşmasıʺ önerisi (Takvim.com.tr)


    6'LI MASA ESİNTİLERİ... AT PAZARLIĞI TESCİLLENDİ

    Gelinen bu noktada CHP'deki aday belirleme sürecinde tıpkı 6'lı masa döneminde olduğu gibi at pazarlıkları yapıldığı görülmüş oldu.

    Yavaş'ın "CHP 2 adayla seçime girsin" diyecek kadar gözü karartması, İmamoğlu'nun "ön seçim" baskısı yapması muhalefetin pençesine düştüğü iç savaşı açık etti.

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