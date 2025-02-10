6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler "Asrın felaketi" olarak anıldı. Devlet ilk günden bugüne depremzedelerin yaralarını sararken CHP'li Özgür Özel, bu yardımları görmezden gelerek skandal açıklamalarda bulundu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler "Asrın felaketi" olarak anıldı. Devlet ilk günden bugüne depremzedelerin yaralarını sararken CHP'li Özgür Özel, bu yardımları görmezden gelerek skandal açıklamalarda bulundu.
"CHP'NİN GELENEĞİNDE VAR"
Bölgede yapılan çalışmaları inkar eden CHP'li Özgür Özel'e AK Partili Hüseyin Yayman'dan tepki geldi. A Haber ekranlarında Memleket Meselesi programında katılan Yayman, "Özgür Özel'in deprem turisti gibi gelip hiçbir şey yapılmadı demesini ben siyasetçi olarak değil, depremzede kimliğimle hakaret kabul ediyorum. Çünkü bu CHP'nin geleneğinde var. Seçimden sonra deprem bölgesinde cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na oylar çıkınca 'Size yaptığımız yardımlar zehir zıkkım olsun' dediler." dedi.
İşte Hüseyin Yayman'ın açıklamaları...
Türkiyede muhalefet partisinin lideri geldi orada insanların acısını paylaşmak yerine, deprem bölgesine yapılanları anlatmak yerine 'hiçbir şey yapılmadı" dedi. Biz buna çok üzülüyoruz. Bir taraftan bizimle aynı duyguları paylaşamayan insanların olmasına, Türkiye'nin bu temel meselesi hakkında yanlış bilgi sahibi olmasına ve böyle bir insanın ana muhalefet partisi lideri olmasına çok üzülüyoruz.
BU CHP'NİN GELENEĞİNDE VAR
Sayın Özgür Özel'in deprem turisti olarak Hatay'a gelip, orada yapılan evleri yok sayarak, oradaki emekleri yok sayarak 'Burada hiçbir şey yapılmadı' demesi, ben siyasetçi kimliğimle değil depremzede kimliğimle bana karşı hakaret olarak görüyorum. Çünkü bu CHP'nin geleneğinde var.
Mayıs seçimlerinden sonra ne dediler, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na oylar çıkınca 'Size yaptığımız yardımlar zehir zıkkım olsun' dediler. Depremden sonra 'Çadır veremez' dediler çadır kentler kuruldu, daha sonra konteyner kentler kuruldu 'Konteyner kentleri kuramaz' dediler o gerçekleştirildi.
KENDİ VEKİLİNE SORSA ÇOK NET ANLATACAKLAR
Şimdi de 'Evler verilemez, verilmedi' diyorlar. Deprem bölgesinde 11 ilde yaklaşık 453 bin hak sahibi var, peki bunun ne kadarı verildi? Bunu herkes biliyor ama Özgür Özel bilmiyor. 201 bin evin anahtarı teslim edildi. Hatay'da 153 bin hak sahibi var, Hatay'da 46 bin ev teslim edildi. 2025 yılının sonunda tüm halk sahibi olanların evleri teslim edilecek. Hadi Hüseyin Yayman'a inanmıyorsun, kendi milletvekiline sor. Kendi vekillerine sorsa Hatay'daki durumu çok net anlatacaklar.
Hadi kendi vekiline de sormadın, valiye sor, ona sormadın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürüne sor, ona da sormadın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sor.
MİLLİ GÜVENLİK PROBLEMİDİR
Bize söz söyleyen Özgür Özel, Kilis'e gittiğinde Beşar Esad'a 'Gelin konuşalım' diyecek kadar gerçeklikten kopmuş olan bir durumdan bahsediyoruz. Türkiye'de pek çok problem var, biz AK Parti olarak bu problemleri çözmek için varız. Ama en lazım olan ana muhalefet sorununu çözemiyoruz. Ana muhalefet toplumsal gerçeklikten kopuk, tarihsel gerçeklikten kopuk, deprem bölgesinde olanlar kopuk. Türkiye'de ciddi bir ana muhalefet olmaması bir milli güvenlik problemidir diyorum.