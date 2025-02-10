6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler "Asrın felaketi" olarak anıldı. Devlet ilk günden bugüne depremzedelerin yaralarını sararken CHP'li Özgür Özel , bu yardımları görmezden gelerek skandal açıklamalarda bulundu.

"CHP'NİN GELENEĞİNDE VAR" Bölgede yapılan çalışmaları inkar eden CHP'li Özgür Özel 'e AK Partili Hüseyin Yayman 'dan tepki geldi. A Haber ekranlarında Memleket Meselesi programında katılan Yayman, "Özgür Özel'in deprem turisti gibi gelip hiçbir şey yapılmadı demesini ben siyasetçi olarak değil, depremzede kimliğimle hakaret kabul ediyorum. Çünkü bu CHP'nin geleneğinde var. Seçimden sonra deprem bölgesinde cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na oylar çıkınca 'Size yaptığımız yardımlar zehir zıkkım olsun' dediler." dedi.

CHP'li Özgür Özel'e AK Partili Hüseyin Yayman'dan tepki. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

İşte Hüseyin Yayman'ın açıklamaları...

Türkiyede muhalefet partisinin lideri geldi orada insanların acısını paylaşmak yerine, deprem bölgesine yapılanları anlatmak yerine 'hiçbir şey yapılmadı" dedi. Biz buna çok üzülüyoruz. Bir taraftan bizimle aynı duyguları paylaşamayan insanların olmasına, Türkiye'nin bu temel meselesi hakkında yanlış bilgi sahibi olmasına ve böyle bir insanın ana muhalefet partisi lideri olmasına çok üzülüyoruz.

BU CHP'NİN GELENEĞİNDE VAR

Sayın Özgür Özel'in deprem turisti olarak Hatay'a gelip, orada yapılan evleri yok sayarak, oradaki emekleri yok sayarak 'Burada hiçbir şey yapılmadı' demesi, ben siyasetçi kimliğimle değil depremzede kimliğimle bana karşı hakaret olarak görüyorum. Çünkü bu CHP'nin geleneğinde var.

Mayıs seçimlerinden sonra ne dediler, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na oylar çıkınca 'Size yaptığımız yardımlar zehir zıkkım olsun' dediler. Depremden sonra 'Çadır veremez' dediler çadır kentler kuruldu, daha sonra konteyner kentler kuruldu 'Konteyner kentleri kuramaz' dediler o gerçekleştirildi.