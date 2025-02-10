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İstanbul'da uçuşlara hava muhalefeti: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferler iptal edildi

İstanbul'da yapılan kar yağışı uyarıları sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. 11 Şubat Salı günü yapılması planlanan uçuşların yüzde 5, Çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 16:41 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 16:43
İstanbul’da uçuşlara hava muhalefeti: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı seferler iptal edildi

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    İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 11 Şubat Salı yapılması planlanan uçuşların yüzde 5, Çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildiği duyuruldu.

    İstanbul'da kar yağışı (AA arşiv)İstanbul'da kar yağışı (AA arşiv)

    Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir."

    İstanbul'da kar yağışı (AA arşiv)İstanbul'da kar yağışı (AA arşiv)

    "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilir" denildi.

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