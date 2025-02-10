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Başkan Erdoğan'dan Asya zirvesi: Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyarette bulunacak

Başkan Erdoğan Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyarette bulunacak. Bu ülkelerin liderleriyle yapılacak zirvede, Gazze konusu da ele alınacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Başkan Erdoğan’dan Asya zirvesi: Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyarette bulunacak

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hız kesmeden yurt dışı temaslarına devam ediyor. Erdoğan, bugün başlayacak ve 13 Şubat'ta sona erecek Asya ülkeleri ziyaretlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gidecek. Türkiye'nin kapsamlı stratejik ortağı olan Malezya'nın ardından Endonezya ve Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantıları'na muhataplarıyla birlikte başkanlık edecek. Bu ülkelerle çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanacak, iş çevreleriyle bir araya gelinecek. Ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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    Başkan Erdoğan, Malezya ziyareti öncesi yaptığı açıklamalarda, "Gazzelileri sürme planı insanlık dışı. Siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır" dedi.

    Başkan Erdoğan, üç Asya ülkesine yapacağı ziyarette ikili ilişkileri görüşecek. İşadamlarıyla da bir araya gelecek.

    Başkan Erdoğandan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi açıklamalarBaşkan Erdoğandan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi açıklamalar

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