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Başkan Erdoğan'dan vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 18:46 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 18:46
Başkan Erdoğan’dan vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz’ın ailesine başsağlığı mesajı

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu vefat eden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Alınan bilgiye göre, Başkan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi. (AA)Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi. (AA)

    BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi.

    Şırnak'ta, 23. Piyade Tümen Komutanlığında Ayaz için düzenlenen törende, İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua okundu.

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi. Törende, Ayaz'ın yakınları üzüntü yaşadı. (AA)Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi. Törende, Ayaz'ın yakınları üzüntü yaşadı. (AA)

    Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali yardımcıları Talha Altuntaş ve Hasan Hüseyin Alpaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

    Törenin ardından Ayaz'ın cenazesi helikopterle memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesine gönderildi.

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi. Törende, Ayaz'ın yakınları üzüntü yaşadı. (AA)Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi. Törende, Ayaz'ın yakınları üzüntü yaşadı. (AA)

    Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda da Ayaz için tören yapıldı. Ayaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua okundu.

    Cenaze, kırsal Sümer Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ayaz'ın oğluna Türk bayrağını teslim etti.

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi. Törende, Ayaz'ın yakınları üzüntü yaşadı. (AA)Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesinde toprağa verildi. Törende, Ayaz'ın yakınları üzüntü yaşadı. (AA)

    Ayaz'ın evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

    Cenaze törenine, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, güvenlik korucuları ve askerler katıldı.

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