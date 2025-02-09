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Başkan Erdoğan'dan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak. Erdoğan, Malezya'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. İsrail'in ve siyonist lobinin baskısıyla Gazze'de tehcir planı yapan ABD Başkanı Trump'a sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Gazzellileri binlerce yıllık ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin, Filistinlilerindir." dedi. CHP'lilerin kendisi ve hükümetinin Filistin hassasiyetini sorgulayarak haddini aştığını dile getiren Erdoğan, Özgür Özel'in Hamas'a terör örgütü iftirası attığını hatırlattı. Erdoğan, "İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, haya duygusu olur." diyerek ana muhalefeti yerden yere vurdu.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 22:24 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 23:02
Başkan Erdoğan’dan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi açıklamalar

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Asya turuna çıkıyor. Başkan Erdoğan 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak. Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Malezya'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi açıklamalar

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Endonezya ile 2022 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına Sayın Cumhurbaşkanıyla başkanlık edeceğiz. Kendisini en son geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizde ağırlamış akabinde çeşitli toplantılarda bir araya gelmiştik. Turumuzun son durağı olan Pakistan'ı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı vesilesiyle Şubat 2020'de ziyaret etmiştim. Bu ziyaretim sırasında Başbakan Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına başkanlık edeceğiz.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA)

    Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Ali Zerdani ile de bir araya geleceğiz. Bu görüşmememizde ikili münasebetlerimizi yanı sıra bölgesel konuları da ele alacağız. Bu ziyaretimizde dostluğumuzu kardeşliğimizi bir adım öteye götüreceğiz. Birçok anlaşma imzalayacağız. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek iş formu etkinliklerine de katılacağız.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA)

    Malumunuz 2019 yılında yeniden Asya girişimini başlatmış Asya ile işbirliğimizi güçlendirme irademizi fiiliyata dökmüştük. Bunun bir parçası olarak da görülmesi gereken bu ziyaretimizin Pakistan, Malezya ve Endonezya ile kardeşlik temeli üzerine bina ettiğimiz ilişkilere ivme kazandırmasını temenni ediyorum.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 3), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır (sağ 2), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda) da katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 3), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır (sağ 2), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda) da katıldı. (AA)

    CİNAYETLERİN HESABI SORULACAK

    Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça Esed rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor. BAAS rejimi tarafından işlenen cinayetlerin hesabı soruluyor, sorulacaktır.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA)

    TRUMP'IN GAZZE PLANINA SERT TEPKİ

    15 aydır ağır abluka altında olan Gazze'ye yardımlar ulaşmaya başladı. İsrail yönetiminin ateşkes kalıcı kılmak yerine sinsi planlar olduğunu görüyoruz. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA)

    Gazzellileri binlerce yıllık ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin, Filistinlilerindir. İsrail'in her türlü saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Malezya'da yapacağımız konuşmada, Gazze'de yapılması gerekenleri paylaşacağız.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA)

    CHP'YE FİLİSTİN AYARI

    Ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel başkanıyla, belediye başkanıyla birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cürret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın bir özür dileyin ondan sonra konuşun. İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, haya duygusu olur.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 3), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır (sağ 2), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda) da katıldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 3), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır (sağ 2), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda) da katıldı. (AA)

    RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

    Barış umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmek de istemiyoruz. Ama son dönemlerde Zelenski'nin görüşmeye hazır olduğunu duyuyoruz. Trump ve Putin'in verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz. Üzerimize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazırız. Yeter ki bir araya gelsinler. Onun için umudumuzu kaybetmedik, kaybetmiyoruz.

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