Başkan Erdoğan’dan Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 3), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır (sağ 2), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda) da katıldı. (AA) CİNAYETLERİN HESABI SORULACAK



Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Ülkenin farklı yerlerinde kazılan toplu mezarlar bulundukça Esed rejiminin ve şebbihalarının kanlı yüzü ortaya çıkıyor. BAAS rejimi tarafından işlenen cinayetlerin hesabı soruluyor, sorulacaktır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA) TRUMP'IN GAZZE PLANINA SERT TEPKİ



15 aydır ağır abluka altında olan Gazze'ye yardımlar ulaşmaya başladı. İsrail yönetiminin ateşkes kalıcı kılmak yerine sinsi planlar olduğunu görüyoruz. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA) Gazzellileri binlerce yıllık ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin, Filistinlilerindir. İsrail'in her türlü saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Malezya'da yapacağımız konuşmada, Gazze'de yapılması gerekenleri paylaşacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. (AA) CHP'YE FİLİSTİN AYARI



Ana muhalefete bir çift sözüm var. Genel başkanıyla, belediye başkanıyla birileri bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya cürret ediyor. Filistin davasında şahsımızın ve hükümetimizin duruşunu sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar Hamas'a terör örgütü yaftası vuran işgal güçlerine şirin gözükmek için direnişçileri suçlayan siz değil misiniz? Siz önce Filistin direnişine attığınız iftiralardan dolayı çıkın bir özür dileyin ondan sonra konuşun. İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, haya duygusu olur.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sol 3), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (sağ 3), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır (sağ 2), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda) da katıldı. (AA) RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI Barış umudumuzu kaybetmedik. Kaybetmek de istemiyoruz. Ama son dönemlerde Zelenski'nin görüşmeye hazır olduğunu duyuyoruz. Trump ve Putin'in verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz. Üzerimize düşen ne varsa Türkiye olarak yapmaya hazırız. Yeter ki bir araya gelsinler. Onun için umudumuzu kaybetmedik, kaybetmiyoruz. Başkan Erdoğan Asya turuna çıkıyor! Malezya, Endonezya ve Pakistan: İmzalar atılacak TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN