Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: "Üstüme alınmadım ihanet etmedim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ihanet ettiler' açıklamasına yanıt veren Özel, "Ben hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü" dedi.

Özel, "Mansur Yavaş ön seçime mesafeli mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Mansur Başkan'ı da Ekrem Başkan'ı da bu sürecin kuvvetli isimleri olarak çok önemsiyoruz. Süreç hiç kimseyi dışlamayacak, demokratik, katılımcı ve kapsayıcı şekilde yürütülecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Eğer bir tereddüt, farklı görüş varsa bu çok rahat dillendirilebilir, eleştirilebilir" demişti.