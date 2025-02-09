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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözler: Siyasi cari açığını Cumhur İttifakı'na saldırarak kapatamazsın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Çelik, "Sayın Özgür Özel, CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen “siyasi cari açığı”nı Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz" dedi. Çelik öte yandan CHP iç siyasetine dikkat çekerek "Özel ilk olarak kendinden önceki CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun ağır iddialarını cevaplamalıdır. Ardından CHP’de “eş genel başkan” gibi davrananları kontrol altına almalıdır. CHP’nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 11:38 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 11:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözler: Siyasi cari açığını Cumhur İttifakı’na saldırarak kapatamazsın

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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

    CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır.

    Sayın Özgür Özel, CHP'yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen "siyasi cari açığı"nı Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz.

    Sayın Özgür Özel'in şunu bilmesinde fayda var: Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir.

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    Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş.

    Sayın Özgür Özel'in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz:

    Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt'te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, "minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker" dizesini içeren şiiri Özgür Özel'in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır.

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    Sayın Özgür Özel, bu şiire ait dizeleri makam odasına da asmalı ve bu şiirdeki mesajları her gün hatırlayarak parti siyasetini milli bir çizgide tutmak için ilham kaynağı kabul etmelidir.

    Sayın Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımıza karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi ligine dönmeli ve enerjisini CHP'nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcamalıdır.

    Özel ilk olarak kendinden önceki CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun ağır iddialarını cevaplamalıdır. Ardından CHP'de "eş genel başkan" gibi davrananları kontrol altına almalıdır. CHP'nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır.