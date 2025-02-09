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Öğrenciler dikkat! Hukuk fakültesi için 100 bin kriteri! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hukuk fakültesine girmede yeni başarı kriterini açıkladı. Tunç, "ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek" dedi.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 13:40 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 13:41
Öğrenciler dikkat! Hukuk fakültesi için 100 bin kriteri! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı!

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    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni sistem hakkında şunları söyledi:

    Hukuk Fakültelerine Girişte Yeni Başarı Kriteri Hayırlı Olsun.

    Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür.

    Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir.

    Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.

    Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve yüksek okuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi.

    Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız #TürkiyeYüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

    Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum.

    Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum.

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