CHP’nin İstanbul’daki eyleminde yanlış Filistin bayrağı açıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla Filistinlilere destek eylemi düzenlendi.
Kentin çeşitli ilçelerinden otobüslerle taşınan partililer, Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında toplandı.
CHP İstanbul İl Başkanlığınca, "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla Filistinlilere destek eylemi düzenlendi.
Kentin çeşitli ilçelerinden otobüslerle taşınan partililer, Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında toplandı.
4 PARTİ İLE MEYDANI DOLDURAMADILAR
Etkinlik için Galata Köprüsü'nü kapatmak isteyen CHP'lilerin yanı sıra Yeşil Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Sol Parti üyeleri ile sivil bazı toplum kuruluşlarının da destek verdiği eyleme partililerin yoğun bir katılım göstermediği görüldü.
PANKARTTA YANLIŞ FİLİSTİN BAYRAĞI
Ancak Çelik'in önünde açıklama yaptığı, "Selam olsun Beyoğlu'ndan Gazze'ye" yazılı pankartın üstünde yer alan Filistin bayrağının renklerinin yanlış olduğu görüldü.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Filistin bayrağının aslında yer alan şeritlerin yukarıdan aşağıya siyah, beyaz, yeşil olmasına rağmen pankartta beyaz ve yeşil rengin yerlerinin farklı olması çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.
Sözde Filistin'e destek için toplanan CHP'liler İsrail yerine hükümeti hedef alan sloganlar attı.
ÖZEL HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ
Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail'in soykırımına karşı Filistin topraklarını savunan Hamas'ı terör örgütü ilan edip ardından "Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim" diyerek Filistin davasıyla adeta alay etmişti.