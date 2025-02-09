CHP’nin İstanbul’daki eyleminde yanlış Filistin bayrağı açıldı

PANKARTTA YANLIŞ FİLİSTİN BAYRAĞI Ancak Çelik'in önünde açıklama yaptığı, "Selam olsun Beyoğlu'ndan Gazze'ye" yazılı pankartın üstünde yer alan Filistin bayrağının renklerinin yanlış olduğu görüldü.

ʺSelam olsun Beyoğlu'ndan Gazze'yeʺ yazılı pankartın üstünde yer alan Filistin bayrağının renklerinin yanlış olduğu görüldü. (Takvim.com.tr)

Filistin bayrağı (AA)

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ



Filistin bayrağının aslında yer alan şeritlerin yukarıdan aşağıya siyah, beyaz, yeşil olmasına rağmen pankartta beyaz ve yeşil rengin yerlerinin farklı olması çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Sözde Filistin'e destek için toplanan CHP'liler İsrail yerine hükümeti hedef alan sloganlar attı.

ÖZEL HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail'in soykırımına karşı Filistin topraklarını savunan Hamas'ı terör örgütü ilan edip ardından "Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim" diyerek Filistin davasıyla adeta alay etmişti.