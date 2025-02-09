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CHP'nin İstanbul'daki eyleminde yanlış Filistin bayrağı açıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Galata Köprüsü'nün Eminönü tarafından düzenlenen Filistin eyleminde yanlış bayrak rezaleti yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in önünde açıklama yaptığı, "Selam olsun Beyoğlu'ndan Gazze'ye" yazılı pankartın üstünde yer alan Filistin bayrağının yanlış olduğu görüldü. Öte yandan sözde Filistin'e destek için toplanan CHP’liler İsrail yerine hükümeti hedef alan sloganlar attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 18:32 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 18:48
CHP’nin İstanbul’daki eyleminde yanlış Filistin bayrağı açıldı

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    CHP İstanbul İl Başkanlığınca, "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla Filistinlilere destek eylemi düzenlendi.

    Kentin çeşitli ilçelerinden otobüslerle taşınan partililer, Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında toplandı.

    CHP İstanbul İl Başkanlığınca Filistinlilere destek eylemi düzenlendi. Eyleme katılımın düşük olduğu görüldü. (AA)CHP İstanbul İl Başkanlığınca Filistinlilere destek eylemi düzenlendi. Eyleme katılımın düşük olduğu görüldü. (AA)

    4 PARTİ İLE MEYDANI DOLDURAMADILAR

    Etkinlik için Galata Köprüsü'nü kapatmak isteyen CHP'lilerin yanı sıra Yeşil Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Sol Parti üyeleri ile sivil bazı toplum kuruluşlarının da destek verdiği eyleme partililerin yoğun bir katılım göstermediği görüldü.

    İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eyleme katılarak basın açıklaması yaptı. (AA)İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eyleme katılarak basın açıklaması yaptı. (AA)

    Basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistinlilere yönelik katliamların tarihe kara leke olarak geçtiğini belirterek, son yıllarda Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu söyledi.

    ʺSelam olsun Beyoğlu'ndan Gazze'yeʺ yazılı pankartın üstünde yer alan Filistin bayrağının renklerinin yanlış olduğu görüldü. (Takvim.com.tr)ʺSelam olsun Beyoğlu'ndan Gazze'yeʺ yazılı pankartın üstünde yer alan Filistin bayrağının renklerinin yanlış olduğu görüldü. (Takvim.com.tr)


    PANKARTTA YANLIŞ FİLİSTİN BAYRAĞI

    Ancak Çelik'in önünde açıklama yaptığı, "Selam olsun Beyoğlu'ndan Gazze'ye" yazılı pankartın üstünde yer alan Filistin bayrağının renklerinin yanlış olduğu görüldü.

    Filistin bayrağı (AA)Filistin bayrağı (AA)

    VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Filistin bayrağının aslında yer alan şeritlerin yukarıdan aşağıya siyah, beyaz, yeşil olmasına rağmen pankartta beyaz ve yeşil rengin yerlerinin farklı olması çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

    CHP'nin Filistin eyleminde yanlış bayrak rezaleti

    Sözde Filistin'e destek için toplanan CHP'liler İsrail yerine hükümeti hedef alan sloganlar attı.

    ÖZEL HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

    Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail'in soykırımına karşı Filistin topraklarını savunan Hamas'ı terör örgütü ilan edip ardından "Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim" diyerek Filistin davasıyla adeta alay etmişti.

    CHP'li Özgür Özel'in ikiyüzlü Filistin siyaseti

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