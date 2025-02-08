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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Grand Kartal açıklaması: Otel kaçak değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 18:22 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 18:22
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Grand Kartal açıklaması: Otel kaçak değil

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    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı.

    Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan "Grand Kartal Otel kaçak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    Grand Kartal Otel (AA)Grand Kartal Otel (AA)

    BELGELER SAVCILIĞI TESLİM EDİLDİ

    Açıklamada, "Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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