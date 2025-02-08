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CHP'li fondaş medyanın "depreme dayanıksız okul" yalanı! İstanbul Valiliği gerçeği açıkladı: Tamamı depreme dayanıklı

CHP yandaşı fondaş medyanın İstanbul Ataşehir'deki Sakarya İlkokulu'nun "depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime devam ettiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İstanbul Valiliği okulun B blokunun güçlendirme programına alınarak boşaltıldığını, buradaki öğrencilerin daha önce güçlendirme yapılan A blokta ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Şunu büyük bir gurur ve mutlulukla milletimize dile getirmek isteriz ki İstanbul'umuzda eğitim öğretimin devam ettiği okullarımızın tamamı depreme dayanıklıdır." denildi.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 17:53 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 18:08
CHP’li fondaş medyanın depreme dayanıksız okul yalanı! İstanbul Valiliği gerçeği açıkladı: Tamamı depreme dayanıklı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünün yaşandığı günlerde CHP'li fondaş medya yalan ve iftiralarla hükümeti hedef alıyor.

    BirGün'ün haberi (Ekran görüntüsü)BirGün'ün haberi (Ekran görüntüsü)


    CHP YANDAŞLARINDAN SKANDAL HABER

    Son olarak CHP yandaşı BirGün, "Yıkılsın" dedikleri okula öğrenci aldılar: Deprem olunca mı önlem alacaksınız" başlığıyla skandal bir habere imza attı.

    Haberde, "İstanbul Ataşehir'deki Sakarya İlkokulu binası güçlendirme çalışması yapılacağı gerekçesiyle boşaltıldı, daha sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden 2. dönem öğrenciler yeniden aynı binada eğitime başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

    Halk TV'nin haberi (Ekran görüntüsü) Halk TV'nin haberi (Ekran görüntüsü)

    BirGün'ün haberini CHP fondaşı Halk TV de sitesinde yayımladı.

    Halk TV'nin haberi (Ekran görüntüsü)Halk TV'nin haberi (Ekran görüntüsü)


    Haberin başlığında, ""Bu bina çökebilir" dediler, çocukları içeri soktular! İstanbul'da büyük skandal!" ifadeleri kullanıldı.

    VALİLİK FONDAŞLARIN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

    Fondaş medyanın servis ettiği haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İstanbul Valiliği, Ataşehir'deki Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime devam ettiği iddialarına ilişkin, okulun B blokunun güçlendirme programına alınarak boşaltıldığını, buradaki öğrencilerin daha önce güçlendirme yapılan A blokta ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edeceğini bildirdi.

    Valiliğin açıklamasında, bugün "Ataşehir'de bulunan Sakarya İlkokulunun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı" yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

    Okulun, A ve B olmak üzere 2 bloktan oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "A blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir. B blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır. Boşaltılan sınıflardaki öğrencilerimiz eğitimlerine, okulun A blokunda devam edecektir. Dolayısıyla okulumuzda eğitim gören tüm öğrencilerimiz, yine okulumuzda ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edecektir."

    İstanbul Valiliği (AA)İstanbul Valiliği (AA)

    Açıklamada, İstanbul'da milyonlarca çocuğun daha güvenli ve daha sağlam okullarda eğitimlerini sürdürmesi için başlatılan seferberliğin devam ettiği vurgulandı.

    OKULLARIMIZIN TAMAMI DEPREME DAYANIKLI

    Milyarlarca dolarlık kamu kaynağı harcanarak okulların tamamının yıkılıp yeniden yapılma ya da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bu ve benzeri haber ve paylaşımların, en hafif tabirle vicdandan uzak, siyasi saiklerle kamu yatırımlarını itibarsız hale getirmeye yönelik sığ yaklaşımlar olduğu, tarafımızca değerlendirilmektedir. Şunu büyük bir gurur ve mutlulukla milletimize dile getirmek isteriz ki İstanbul'umuzda eğitim öğretimin devam ettiği okullarımızın tamamı depreme dayanıklıdır. Yeni okul projelerimizle şehrimizdeki eğitim standartlarını daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. 'Az laf, çok iş' sözünün değerinin anlamını daha da iyi kavradığımız şu günlerde, evlatlarını bizlere emanet eden velilerimizden gönüllerinin müsterih olmasını rica ediyoruz."

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